Der Spieler Larsen hat ein Video zu New World veröffentlicht, in dem er erklärt, wie ihm der Sprung auf Level 60 so schnell gelungen ist. Er stellt dabei vor allem die Stadtprojekte und die dazugehörige Aufgabentafel in den Fokus. Die wird von vielen ignoriert, sei aber ein sehr nützliches Feature zum Leveln.

Was ist Larsen? Larsen ist der erste Spieler, der nach dem Release von New World Level 60 erreicht hat. Nach eigener Aussage brauchte er dafür 59 Stunden und er erreichte das Max-Level in der Nacht auf den 1. Oktober.

Sein komplettes Level-Abenteuer hat er auf Twitch übertragen und nun beginnt er damit, Videos zu New World auf YouTube hochzuladen.

Wie hat Larsen so schnell Level 60 erreicht? Nach eigener Aussage hat der Spieler vor allem auf das Crafting und die Stadtprojekte gesetzt. Die seien im unteren Level zwar nicht so stark, aber werden später wichtiger und deshalb oft von den Spielern unterschätzt.

Rotation durch 3 Städte, um möglichst schnell voranzukommen

Wie genau ist Larsen vorgegangen? Larsen hat bis Stufe 20 relativ normal gelevelt und ist den Story- und Nebenquests gefolgt.

Nebenbei hat er auch die verschiedenen Crafting-Skills hochgelevet. Das war ein wichtiger Teil seiner Level-Strategie:

Zum einen bringen die Crafting-Skills eine Menge Erfahrung

Zum anderen werden die Aufträge an der Stadttafel besser, je höher euer Skill ist. Wichtige Meilensteine sind dabei die Stufen 50, 75 und 100 der jeweiligen Disziplin.

Die Stadtprojekte wirken zu Anfang eher unspektakulär.

Um dann möglichst effektiv die Stadtaufgaben zu erledigen, hat er sich ein Dreieck aus 3 großen Städten genommen: Windkreis, Immerfall und Königsfels:

Seine Reise begann in Windkreis und dort hat er die Quests angenommen. Dann lief er Richtung Norden nach Immerfall. Auf dem Weg befinden sich Hasen, Wölfe und Truthähne, die allesamt für die Quests wichtig sind.

In Immerfall hat er wiederum Quests angenommen und ist Richtung Königsfels gelaufen. Auf dem Weg befindet sich viel Eisen.

Von Königsfels wiederum ist er entweder nach Windkreis zurück teleportiert oder aber gelaufen. Auf dem Weg dahin finden sich leicht Hanf und Leder.

In Immerfall angekommen hat er dann alle Crafting-Aufgaben erledigt. Das hat er getan, da die Stadt seiner Fraktion gehörte und dort die Steuern entsprechend niedriger waren. Darauf solltet ihr ebenfalls achten, wenn ihr der Methode folgen wollt.

Über die Erkunder-Missionen hat er zudem schnell viel Geld verdient, um dann ein Haus zu kaufen, was wiederum seine Reise durch die Städte einfacher und günstiger gemacht hat.

Das hat er etwa die ersten 1,5 bis 2 Tage getan. Danach hat er sich ein zweites Haus in Lichtholz gekauft und diese Stadt ebenfalls in seine Rotation aufgenommen.

Welche Quests sind besonders gut?

Aufgaben für den Rüstungsschmied

Aufgaben für den Waffenschmied

Reise-Proviant

T1 und T2 Nahrungs-Quests

Töte Wölfe, Bisons, Hasen usw. – daraus kann man später auch Fleisch für die anderen Aufgaben gewinnen

Alle Quests zum Sammeln und Verbessern von Rohstoffen, außer Holz

Welche Quests sind eher schlecht?

Quests zum Sammeln und Verarbeiten von Holz

Das komplette Video von Larsen könnt ihr euch hier anschauen:

