Am 28. September ist das MMO New World offiziell erschienen und am 1. Oktober haben die ersten Spieler Level 60 erreicht. Wir von MeinMMO verraten, wie lange das gedauert hat.

Wer hat als erstes das Max-Level erreicht? In New World haben einige Spieler und Streamer darum gekämpft, als erstes Level 60 zu erreichen und damit einen besonderen Rekord aufzustellen.

Der Spieler Larsen hat sich in seinem Livestream selbst zum ersten Spieler auf Level 60 erklärt. Dieses Level erreichte er am 1. Oktober gegen 3:00 Uhr deutscher Zeit.

Den Moment zelebriert er zusammen mit seiner Gilde und Fraktion und hat ihn in einem Twitch-Clip festgehalten:

Ist er wirklich der erste Spieler auf 60? Das lässt sich nicht genau sagen, denn eine offizielle Statistik oder Rangliste gibt es nicht. Vor Larsen hat jedoch niemand diesen Titel in Anspruch genommen. Es gibt keine Videos auf YouTube oder Twitch, Posts auf Twitter oder Beiträge im offiziellen reddit.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass er tatsächlich der erste Spieler auf dem Max-Level in New World war.

Wie lange hat das gedauert? Eine konkrete Spielzeit hat Larsen nicht veröffentlicht. Allerdings kann man anhand seiner Livestreams gut abschätzen, wie viele Stunden er in etwa investiert hat:

Am Dienstag begann er direkt mit dem Start der Server zu streamen und schaffte die ersten 2 Stunden ohne Warteschlange. Nach einer knapp 40-minütigen Unterbrechung streamte er durchgängig für knapp 18 weitere Stunden.

Am Mittwoch streamte Larsen etwa 13 Stunden und das komplett ohne Unterbrechung oder Warteschlange.

Es folgte am Donnerstag ein weiterer Livestream für rund 23 Stunden ohne Unterbrechung. Dort schaffte er ganz zum Schluss den Sprung auf Level 60.

Larsen wird also etwas um die 55 Stunden Spielzeit gebraucht haben, um das Max-Level in New World zu erreichen.

Während des Runs auf Level 60 soll er laut Aussage seiner Gildenmitglieder kaum geschlafen und keine besonderen Tricks verwendet haben, etwa in dem sich andere Spieler für ihn im PvP geopfert haben.

Wie kommt der Erfolg an? Während einige den World First von Larsen im reddit und auf Twitch feiern, bemängeln andere, dass die Leistung nur schwer vergleichbar sei, bedingt durch die vielen Warteschlangen. So hat nicht jeder Spieler die gleichen Chancen gehabt, als erster das Max-Level zu erreichen (via reddit).

Ist er derzeit der einzige Spieler auf Level 60? Nein, im Laufe des Tages kamen weitere Spieler dazu, die ebenfalls Level 60 erreicht haben. Vor ihm scheint es aber kein anderer geschafft zu haben.

Wer selbst schnell Level 60 erreichen möchte, für den haben wir hier einen Guide zusammengestellt:

