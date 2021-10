Für die Quests in New World müsst ihr teilweise lange Strecken zurücklegen. Zwar gibt es ein Schnellreise-System, doch das ist vielen zu unpraktikabel. Sie greifen stattdessen auf einen anderen Trick zurück: sterben.

Was ist das für ein Trick? Spieler springen in den Tod oder lassen sich von feindlichen Kreaturen töten. Danach können sie an ihrem aufgestellten Zelt (solange es in 500 Meter Reichweite steht) oder in der nächsten Siedlung respawnen.

Das ist vor allem im Punkt Zeit ein unheimlicher Gewinn. Es ist einfacher, direkt in der Siedlung wieder aufzuerstehen, als für das Abgeben einer Quest quer über die gesamte Karte laufen zu müssen.

Da viele Spieler bekanntlich daran interessiert sind, Zeit zu sparen und möglichst effektiv zu spielen, hat sich diese Methode der “Schnellreise” durchgesetzt. Diesen Trick haben wir von MeinMMO euch bereits in diesem Anfänger-Guide verraten:

New World: 7 Anfängerfehler, die ihr unbedingt vermeiden solltet

Warum ist der Trick so effektiv? Das hat gleich mehrere Gründe:

Zum einen ist eine Schnellreise nur von Siedlung zu Siedlung bzw. Reisepunkt auf der Karte möglich. Wer von unterwegs aus reisen möchte, kann nur zu seinem Gasthof oder seinem Haus zurückkehren – und beides hat einen Cooldown (der beim Haus optional mit Azoth zurückgesetzt werden kann).

Zum anderen ist die Strafe für einen Tod recht gering. Ihr verliert etwas an Haltbarkeit bei der Ausrüstung (mit Ausnahme der Erntewerkzeuge), die ihr jedoch einfach wieder reparieren könnt.

Für die “offizielle” Schnellreise ist zudem die Währung Azoth nötig, was aber auch fürs Crafting oder die Zurücksetzung der Talente benötigt wird. Einige sagen, dass sie eher Azoth als das Material zum Reparieren benötigen, weswegen sogar aus der “Kosten-Perspektive” das Sterben für manche günstiger ist als die Schnellreise.

Passend dazu gibt es auch ein Meme im reddit zu New World:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Warum ist das überhaupt nötig? Die Laufwege für Quests in New World sind stellenweise richtig lang. Oft lauft ihr mehrere Kilometer (und damit Minuten), nur um eine Quest zu erledigen und den gesamten Weg wieder zurücklaufen zu müssen.

Generell sind die Quests in New World weiterhin ein Streitpunkt. Wir von MeinMMO haben euch bereits eine richtig nervige Quest und ihre Lösung vorgestellt:

Eine der nervigsten Quests in New World kommt schon mit Level 16 – So löst ihr sie

Wenn ihr an Suizid denkt oder euch Sorgen um jemanden macht, dann könnt ihr auf Hilfe zurückgreifen. Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter der Nummer 0800-111-0-111.