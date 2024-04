Eins der wichtigsten Free2Play-MMORPGs schließt nach 10 Jahren

Am 27. Juni werden die europäischen und nordamerikanischen Server von ArcheAge schließen, einem der wichtigsten Free2Play-MMORPGs der letzten 10 Jahre. Das Onlinerollenspiel erschien 2014 zusammen mit The Elder Scrolls Online und WildStar im letzten großen MMORPG-Jahr. Im Juni 2024 ist es vorbei.

Wann ist es zu Ende? Am 27. Juni um 10 Uhr morgens werden die Server von ArcheAge schließen.

Bereits jetzt kann man keine Credits mehr im Shop kaufen.

Nach dem Ende der Server wird der Customer Support noch 3 Monate seine Arbeit verrichten – am 27. September ist es damit auch zu Ende.

ArcheAge spricht über “Die sinkende Zahl aktiver Spiel”

Das sagt Kakao Games:

„Nachdem wir die Leistung von ArcheAge ausführlich mit XL Games diskutiert haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das MMORPG anzubieten, das wir uns vorgestellt haben. Die sinkende Zahl aktiver Spieler bedeutet, dass der Inhalt des Spiels nicht mehr so zugänglich ist wie früher, und die Erfahrung des Spiels ist anders als ursprünglich beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Live-Service von ArcheAge in Europa und Nordamerika einzustellen.“

ArcheAge löste 2014 einen Hype aus

Warum war ArcheAge so wichtig? ArcheAge erschien im September 2014 in Europa und Nordamerika und war eines der ersten modernen Sandbox-Spiele mit dem Fokus auf Hausbau, Wirtschaft, PvP und Gilden.

Der Ansturm zum Release war enorm, weil das Spiel viele Features lieferte, die heimische MMORPGs so nicht bieten: In einem Landrush versuchten sich Spieler die besten Grundstücke zu sichern, die Vorteile im Spiel boten, später ging es darum, sich eine Festung zu sichern, die Dominanz auf einem Server an sich zu reißen.

Überforderter Publisher und technische Probleme

Was ging schief? Das Spiel hatte große Probleme mit Hackern, Bugs, Exploits und Mikrotransaktionen. Schnell war das Gefühl da, es ginge in ArcheAge nicht fair zu.

Schon in der Beta fiel ArcheAge durch ein “Energy”-System auf, wie man es aus Mobile-MMORPGs kennt: Die Möglichkeiten im Spiel zu agieren, waren begrenzt, außer man warf Geld nach und erneuerte seine Energie oder wartete ab.

Nach dem erfolgreichen Launch stellte sich heraus, dass der westliche Partner, Trion Worlds, mit ArcheAge überfordert schien. Das Studio löste sich einige Jahre später auf. Der damals für ArcheAge zuständige Mann, Marv Lee Kwai, ist heute für Amazon an Throne and Liberty dran.

In den letzten Jahren hat ArcheAge mit einer Vielzahl von Aktionen und Maßnahmen versucht an den anfänglichen Erfolg von 2014 anzuknüpfen, führte mit ArcheAge Unchained sogar eine neue Version ein, letztlich war aber keine Maßnahme erfolgreich.

Das Spiel schließt nun nach fast 10 Jahren, weil es einfach keiner mehr spielt.

ArcheAge gab uns einen Vorgeschmack auf Asia-MMORPGs und ihre Probleme

So ist ArcheAge aus der Sicht von MeinMMO: Für MeinMMO war ArcheAge 2014 ein prägendes Spiel: Es war zusammen mit The Elder Scrolls Online und WildStar eines 3 großen MMORPGs, die im Startjahr unserer Seite erschienen. ArcheAge hatte damals viele begeisterte Fans, die das Spiel schon aus Korea kannten und es mit Eifer gegen Kritik verteidigten, auch weil sie Geld in das Spiel investiert hatten und sich von einer dominanten Stellung im Spiel Profite versprachen.

Letztlich war ArcheAge trotz all seiner damals neuen und spannenden Features ein Beispiel dafür, dass spannende Ideen zwar für einen anfänglichen Hype sorgen können, aber man für langfristigen Erfolg andere Qualitäten braucht, wie ein poliertes Gameplay, das Gefühl, dass es fair zu geht, und technische Kompetenz.

Es zeigte auch das Problem von MMORPGs mit einem Fokus auf PvP: Wenn es darum geht, einen Server zu dominieren und dort die beste Gilde zu sein. Warum sollte man dann noch spielen, wenn eine Gilde klar dominierte?

Letztlich war ArcheAge ein Spiel, bei dem Server rasch ihren Reiz verloren und die Spieler immer darauf warteten, dass ein neuer Server begann, bei dem die Gilden wieder darum kämpfen konnten, dominant zu sein.

Andere Spiele aus der Zeit, wie The Elder Scrolls Online, haben sich über die Jahre weiterentwickelt und hatten immer wieder Hochphasen. Bei ArcheAge hat man später alles probiert, um den Hype zurückzubringen, aber es nie wieder so richtig geschafft.

Es könnte aber bald weitergehen:

