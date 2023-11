Das neue MMORPG ArcheAge 2 möchte uns westlichen Spielern besser gefallen, streicht dafür PvP-Inhalte

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was sagt ihr zu den Inhalten und Plänen von ArcheAge 2? Spricht euch das Konzept an?

In einem Interview Ende 2022 hieß es, dass die Welt von ArcheAge 2 etwa doppelt so groß wie die vom Vorgänger werden soll. Ihr sollt zudem nicht nur einzelne Häuser, sondern diesmal auch mit anderen Spielern zusammen ganze Städte errichten können.

Was wissen wir bisher über ArcheAge 2? Das erste Mal wurde das MMORPG 2020 erwähnt. Damals wurde verkündet, dass das Spiel in der Unreal Engine 5 entwickelt werde und viele Inhalte des ersten Teils enthalten soll. Dazu zählen unter anderem:

So sollen es mehr Inhalte für PvE- und Story-Fans im Spiel geben. Sie richten sich spezifisch an Solo-Spieler und kleine Gruppen. Dabei fielen die Worte Dungeons und Kampagnen-Modus.

Was wurde über das PvP gesagt? Im Call zum Quartalsbericht Q3 2023 von Kakao Games verriet die Firma, dass XL Games mit ArcheAge primär ein MMORPG für die koreanische Zielgruppe entwickelt habe. Der Nachfolger soll sich jetzt aber stärker am Westen orientieren und für Konsolen erscheinen. Darum werden einige Änderungen vorgenommen.

ArcheAge 2 (PC, Xbox, PS5) ist ein neues Sandbox-MMORPG und soll spätestens 2024 in die Beta starten. Es wird der Nachfolger von ArcheAge und setzt auf viele ähnliche Elemente, allerdings in der Unreal Engine 5 und mit modernem Gameplay. Nun wurden vom Publisher Kakao Games neue Details verraten. Spannend sind dabei besonders die Aussagen zum PvP.

