Schließlich hält das Unternehmen seit Februar 2020 mehr als 50% an den Anteilen des Entwicklers XL Games. Kakao kümmert sich neben Black Desert zukünftig auch um den Vertrieb von Elyon, einem MMORPG, das schon 2020 in Korea veröffentlicht wird .

In dem Interview sprach Jake Song auch über die Entwicklung von ArcheAge in Nordamerika und Europa. Hier sollen laut dem Chef mehr als die Hälfte der gesamten Verkäufe getätigt worden sein.

Die Welt soll grundsätzlich die gleiche sein, jedoch spielt sie in einer anderen Zeit und in einem Paralleluniversum. Geschrieben wird sie von Jeon Min-hee, dem Schreiber des ersten Teils. Entwickelt wird das neue MMORPG zudem in der neuen Unreal Engine 5, die bei der Präsentation im Mai 2020 für Begeisterung sorgte .

Was erzählt der Chef? In dem Interview, das die Webseite MMOCulture zusammengefasst hat, gestand Jake Song, dass die Entwickler beim ursprünglichen ArcheAge zu „gierig“ waren.

