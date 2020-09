Noch in diesem Jahr und 2021 sind einige spannende MMORPGs geplant, die wir von MeinMMO euch in einer Liste vorgestellt haben .

Was wissen wir über das Spiel? Viel verriet XL Games noch nicht. Wir wissen, dass es sich beim neuen Spiel um ArcheAge 2 handelt und dass uns ein sehr großes AAA-MMORPG erwartet. Außerdem erhalten die Spieler viele Freiheiten in einer Sandbox-Welt.

ArcheAge, das Anfang 2013 offiziell gestartet ist, läuft bereits seit mehr als sieben Jahren. Ich wollte damals ein Modell für ein neues MMORPG erstellen, das Lineage und WoW verbindet, und ich denke, dass es auf dem Markt nicht schlecht ankam. Insbesondere bin ich stolz darauf, dass mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes in Übersee erzielt wurde, insbesondere in Nordamerika und Europa.

Was kündigte XL Games genau an? Das Spiel, welches derzeit beim Studio in Zusammenarbeit mit Kakao Games entsteht, ist tatsächlich ArcheAge 2. Bisher konnte man das nur anhand von Stellenausschreibungen vermuten, jetzt steht es aber fest.

