ArcheAge-Entwickler planen neues MMORPG, das super aussehen könnte

XLGames, das Studio hinter dem MMORPG ArcheAge, sucht Mitarbeiter für ein neues Online-Rollenspiel. Dieses soll die Unreal Engine 4 nutzen.

Was sucht XLGames? Zwei Stellenausschreibungen deuten auf die Entwicklung eines neues MMORPGs hin. Gesucht wird ein Konzeptkünstler und ein Technical Artist. Beide werden für ein neues Projekt eingestellt.

Ein interessantes neues MMORPG

Worum handelt es sich bei diesem Spiel? Es ist ein MMORPG, so viel geht aus der Stellenausschreibung hervor. Und das Projekt nutzt die Unreal Engine 4. Ob es sich um dasselbe Spiel handelt, das bereits 2018 angedeutet wurde, ist nicht klar.

So sieht eine der Stellenausschreibung für das neue MMORPG aus.

Was bedeutet das genau? Die Unreal Engine 4 ist bekannt dafür, hervorragende Grafiken in Spielen zu ermöglichen. Es scheint also so, als dürfen wir uns auf ein richtig gut aussehendes MMORPG freuen.

Schon ArcheAge machte bei Release im Jahr 2013 optisch einen richtig guten Eindruck. Inzwischen ist das Spiel natürlich etwas in die Jahre gekommen. Doch XLGames ist ein Unternehmen, das großen Wert darauf legt, dass ein Spiel auch wirklich gut aussieht, wie das Grafik-Update zu Patch 6.0 zeigt.

Da für das neue Projekt nun die Unreal Engine 4 zum Einsatz kommt, wäre ein MMORPG mit richtig guter Grafik natürlich denkbar.

ArcheAge läuft noch gut. Handelt es sich beim neuen Spiel bereits um ein Sequel?

Erwartet uns das Sequel zu ArcheAge?

Wird es ArcheAge 2? Es ist unklar, ob dieses Projekt etwas mit ArcheAge zu tun hat. Allerdings gibt es einen kleinen Hinweis, dass uns wirklich etwas in diesem Universum erwarten könnte. Bei der Stellenausschreibung wird das AA Team erwähnt, für welches die beiden neuen Mitarbeiter arbeiten sollen. AA steht offenbar für ArcheAge.

Was passiert mit ArcheAge? Zum einen ist noch nicht klar, ob es sich beim neuen Spiel wirklich um ArcheAge 2 handelt. Zum anderen befindet sich die Entwicklung offenbar noch am Anfang und es könnte noch einige Jahre dauern, bis wir dieses Spiel zu sehen bekommen. Für die kommende Zeit ist ArcheAge also erst mal sicher.

Kommt das Spiel auch bei uns raus? Die beiden neuen Mitarbeiter müssen der englischen Sprache mächtig sein. Das ist eine Grundvoraussetzung für die Einstellung. Dies könnte darauf hindeuten, dass ein internationaler Release des neuen MMORPGs geplant ist. Ob das neue Spiel dann weltweit gleichzeitig erscheint oder die Lokalisierung etwas schneller geht, wenn es gleich in Englisch mit entwickelt wird.

