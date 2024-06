Das MMORPG ArcheAge stirbt diesen Monat, doch der Nachfolger steht bereits in den Starlöchern 

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Was euch erwartet? ArcheAge War soll euch mehr PvE- und Story-Inhalte als das Original bieten. Im Vorfeld wurde bereits von Dungeons und einem Kampagnen-Modus gesprochen. Die PvP-Inhalte sollen sich in dem neuen MMORPG auf kleinere Gruppen konzentrieren und stattdessen solle auf das Large-Scale-PvP des Vorgängers verzichtet werden.

Über die offizielle Website (via teaser-aaw.kakaogames.com/SEA ) könnt ihr euch vorzeitig für das Spiel registrieren. Für eine Vorregistrierung erhaltet ihr dann auch einige Boni und Items, unter anderem den „Ring of Promise“.

ArcheAge War soll am 27. Juni 2024 starten. Am selben Tag müsst ihr euch vom MMORPG ArcheAge verabschieden. Dieses schließt dann seine Server, wobei wir schon im Mai berichteten, dass einige private Server die Spieler bereits anlocken wollen , um nach dem Ende dort weiterzuspielen.

