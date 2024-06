Tarisland ist weder WoW-Klon noch Handy-Spiel, es ist das nächste große MMORPG

Wer wirklich Angst hat, Tarisland mit „Funkloch-Teammates“ und „Akku Leer“-Randoms zu spielen, der kann das neue MMORPG ja jederzeit einfach mit Freunden oder Gildis erleben. Alle Infos zum Start von Tarisland am Freitag haben wir hier zusammengetragen: Am Freitag erscheint das größte MMORPG für den PC seit Lost Ark, darum solltet ihr einen Blick riskieren

In China ist das 1. große MMORPG 2024 erschienen – So viel Pay2Win steckt in Tarisland

Tarisland ähnelt World of Warcraft definitiv. Der Art-Style, die Klassen, sogar mancher Boss oder manche Quest sind an WoW angelehnt. Tarisland lässt sich sonst aber auch bei vielen bekannten Marken inspirieren, gerade die „Herr der Ringe“-Referenzen fielen mir ins Auge.

Am 12. Juni 2024 gingen in China die Lichter bei Tarisland an. Während der Rest der Welt noch bis zum 21. Juni warten musste, konnte ich bereits zeitgleich mit den Spielern aus China starten. Überrascht war ich, dass die deutsche Fassung des Spiels deutlich besser geworden ist, wenn auch weiterhin kleine Fehler bestehen.

Wer schreibt hier? Cedric Holmeier ist Freier Autor bei MeinMMO und Experte für Asia-MMORPGs. Er hat Tarisland schon mehrfach in den offenen und geschlossenen Tests gespielt. Jetzt hat er die Release-Version in China ausprobiert und fällt sein erstes Urteil.

