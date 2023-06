Tarisland auf Raids, PvE, PvP, Worldbosse und ein spaßiges Kampfsystem, das auf Mobile und PC funktioniert. Das MMORPG sollte ursprünglich nur in Asien erscheinen, erhält nun aber doch einen westlichen Release. Bei den Klassen orientiert sich Tarisland ebenfalls zu großen Teilen an der Vorlage. Bisher dürfen wir uns auf Krieger, Paladine, Magier, Jäger, Priester und einen Dämonenjäger freuen. Auch ein Barde ist mit dabei. Das Spiel soll langfristig Content-Updates erhalten, die dann noch weitere Klasse und mehr ins Spiel bringen.

Tarisland ist die Antwort des Gaming-Giganten Tencent auf World of Warcraft. Es ähnelt optisch stark seiner Vorlage im Geiste, bringt aber auch einen ganz eigenen Kniff mit. Noch im Juni 2023 startet das Spiel in die ersten Testphasen und soll bis zum Ende des Jahres erscheinen. Dabei setzt Tarisland auf Raids, PvE, PvP, Worldbosse und ein spaßiges Kampfsystem, das auf Mobile und PC funktioniert. Das MMORPG sollte ursprünglich nur in Asien erscheinen, erhält nun aber doch einen westlichen Release. Bei den Klassen orientiert sich Tarisland ebenfalls zu großen Teilen an der Vorlage. Bisher dürfen wir uns auf Krieger, Paladine, Magier, Jäger, Priester und einen Dämonenjäger freuen. Auch ein Barde ist mit dabei. Das Spiel soll langfristig Content-Updates erhalten, die dann noch weitere Klasse und mehr ins Spiel bringen.

