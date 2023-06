Wir haben euch in einem kurzen Video 5 Prominente und ihre Auftritte in Videospielen zusammengefasst.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein MMORPG von Tencent, einem chinesischen Spielentwickler, entwickelt. Es soll noch dieses Jahr global erscheinen und eine Antwort auf das mittlerweile fehlende WoW in China sein . Laut einer Pressemitteilung ( via mmorpg.com ) beschreibt der Entwickler sein Spiel als ein riesengroßes Sandbox-MMORPG.

Wie reagieren die Fans? Die Fans zeigen sich offen für die Idee und empfinden die visuelle Darstellung als gelungen. Allerdings gibt es ein Detail, was weniger gut angekommen ist. Und zwar geht es um die Erzählerstimme. Diese scheint teils merkwürdige Formulierungen zu wählen, wie es manche User bei den Kollegen von massivelyop.com ( via massivelyop.com ) kommentieren:

Im Einzelnen gibt es zwischen all den liebevoll animierten Bildern einzelne Sätze vom Sprecher, die wie aus dem Google-Übersetzer wirken. So heißt es beispielsweise:

Schaut euch am besten selbst den Story-Teaser zu Tarisland an:

So wird eine düstere Welt prognostiziert, inklusive Feuer und Schwefel, die vom Himmel herabregnen. Dazu werden ganze Planeten gezeigt, die von einer universellen Kraft verschlungen werden. Garniert wird das von einem, wenn auch vielleicht übermotivierten, Erzähler, der der Welt eine wenig hoffnungsvolle Zukunft propagiert. Schließlich stellt der Trailer einen Closed-Beta-Test in Aussicht.

Wie bereits bekannt ist, wurde World of Warcraft aufgrund von Differenzen zwischen NetEase und Blizzard vom chinesischen Markt zurückgezogen. Tencent, einer der großen Publisher in China, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das damit entstandene Vakuum mit dem hauseigenen MMORPG Tarisland zu schließen. Hierzu hat Tencent nun einen Story-Teaser veröffentlicht.

