WoW verschwindet aus China, neues MMORPG will genau diese Lücke schließen – Zeigt im neuen Trailer, was es ausmacht

Nachdem bekannt wurde, dass sich World of Warcraft aufgrund von Differenzen zwischen NetEase und Blizzard vom chinesischen Markt zurückzieht, versucht jetzt insbesondere Tencent diese Lücke mit seinem neuen MMORPG Tarisland auf dem heimischen Markt zu schließen. Dazu plant der Entwickler auch einen globalen Release auf PC und Mobile noch in diesem Jahr. Schaut hier den neuen Announcement-Trailer zur Closed Beta.

Was zeigt der Trailer? Bei dem Announcement-Trailer zum MMORPG Tarisland handelt es sich um ein gerendertes Video und noch kein echtes Gameplay. Mit diesem Video möchte Tencent auf die nahende “Closed Beta” einstimmen.

Während der Betrachter über hübsche Dörfer und Flüsse geführt wird, zeigt sich auf der anderen Seite auch die drohende Gefahr und der Kampf gegen einen riesigen Drachen, der an manche Raids aus Final Fantasy XIV, besonders aber an Blizzard’s Erweiterung Dragonflight erinnert.

Schaut euch hier den Trailer an.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein MMORPG und wird von Tencent, einem chinesischen Unternehmen, entwickelt. Es soll noch dieses Jahr auf globaler Bühne veröffentlicht werden. Laut einer kürzlichen Pressemitteilung (via mmorpg.com) beschreibt der Entwickler sein Projekt wie folgt:

Tarisland ist ein Projekt, das unser Team mit voller Hingabe über die letzten 3 Jahre bereits entwickelt. Für einige von uns, ist es ein Spiel, was wir uns schon seit einem Jahrzehnt gewünscht haben zu entwickeln und es mit Spielern zu teilen. […] Wir gehen zurück zu den Wurzeln, was ein MMORPG ausmacht, schenken den kleinsten Details die größte Aufmerksamkeit und verbessern jedes Bisschen vom Gameplay. YangMin, Produzent von Tarisland, Pressemitteilung

Tarisland verspricht neun völlig anpassbare Klassen – Frage zu Gender-Lock bleibt

Tencent gibt daneben an, dass es auf PC und Mobile erhältlich sein wird. Außerdem beschreibt der Entwickler das Spiel als ein riesengroßes Sandbox-MMORPG. Schließlich gibt der Entwickler des MMORPGs an, neun, vollkommen frei anpassbare, Klassen zu Release anzubieten. Ob damit auch der in vielen asiatischen Spielen vorherrschende Gender-Lock fällt, bleibt aber offen.

Im Detail verspricht Tencent (via tarisglobal.com) folgende Features zu Release:

Kein Pay2Win

Ein seasonales System

Eine abwechlungsreiche Klassen- und Talentwahl

Raids, die mehrere Phasen umfassen

freies Handelssystem

Cross-Platform für PC und Mobile

Was haltet ihr von Tarisland? Seht ihr dieses MMORPG als Erben von World of Warcraft? Schreibt dazu in unsere Kommentare.