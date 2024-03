Tarisland will jedes Jahr mindestens 60 neue Bosskämpfe bringen – und sie meinen es ernst

Dadurch bekommen Spieler, die Geld in Tarisland investieren, mehr Vorteile. Eigentlich wollte Tencent verhindern, dass Spieler unfaire Vorteile erhalten – zumindest im Handel und Handwerk: Tarisland ändert umstrittenes System, will verhindern, dass Spieler durch Handel und Handwerk unfaire Vorteile erlangen

Was für Fragen wurden sonst noch beantwortet? In dem Q&A gab es noch andere Fragen, auf die die Entwickler eingegangen sind. So versprach das Team, dass Tarisland für Mobile-Spieler so optimiert werden würde, dass sie nicht aus Gruppen geworfen werden.

Neues MMORPG will Alternative zu WoW sein, muss heftige Kritik für PvP einstecken – Erklärt jetzt, was sich ändert

Ein User ist besonders skeptisch und schreibt einfach nur „Quantität über Qualität“. Er ist vermutlich der Ansicht, dass weniger Bosse besser wären, da sich das Entwicklerteam so mehr auf das Design und die Angriffsroutinen der einzelnen Bossmonster konzentrieren könnten. In welcher Form Tencent seinen Plan durchziehen wird, bleibt abzuwarten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to