Das MMORPG Tarisland erklärt im Detail, wie es zukünftig ohne P2W und Abonnements auskommt

Was sagen die Entwickler zu der Wirtschaft? In Tarisland soll es ein Handelscenter (Trade Center) geben. Zudem kann jeder Character einen Beruf erlernen. Wenn ein Character etwas braucht, das von einem anderen Beruf hergestellt wird, kann er es im Trade Center eintauschen.

In dem neuen Video geht Tencent auf das Wirtschaftssystem von Tarisland ein. Dabei erklären die Entwickler grob, was ihr mit welcher Währung kaufen könnt und inwiefern Pay-to-win eine Rolle spielt.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein kommendes F2P-MMORPG, das von dem chinesischen Entwicklerstudio und Publisher Tencent erschaffen wird und als deren Antwort auf WoW gilt. WoW und andere Spiele von Blizzard sind in China nicht mehr spielbar , seit Blizzard und ihr chinesischer Partner NetEase ihre Zusammenarbeit beendeten.

