Ein neues PvE-MMORPG hat wilde Idee, um Geld zu verdienen – Doch die Leute lachen es aus

Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Das sei nicht gerade der Preis, um Leute, die am Beckenrand warten, dazu bringen, in den Pool zu springen.

In der MMORPG-Community auf massivelyop und mmorpg.com findet man den „Bezahlt nur 50 $, um euch das Spiel anzuschauen“-Ansatz jetzt aber absurd: Immerhin ist das Spiel schon 10 Jahre angekündigt, 7 Jahre in einer Pre-Alpha und das Gameplay sieht bislang schwierig aus.

Pantheon: Rise of the Fallen zeigt das Art-Update im Trailer

Das PvE-MMORPG „ Pantheon: Rise of the Fallen ” hat mittlerweile einen schweren Stand. Das MMORPG wollte ein klassisches Oldschool-PvE-MMORPG wie Everquest werden, ist aber jetzt seit 2017 in einer Pre-Alpha und hat einige Rückschläge erlitten. Nun versucht man den Neustart mit einem abenteuerlich klingenden Finanzierungs-Modell, aber muss dafür viel Kritik einstecken.

