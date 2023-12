Neues PvE-MMORPG verspielte es sich 2023 bei seinen Fans, will es im nächsten Jahr besser machen

2023 war kein leichtes Jahr für das PvE-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen. Mit der Entwicklung eines Spin-Offs hatten die Macher für Furore in der Community gesorgt. Nach den Beschwerden ruderte das Entwicklerteam zurück. Nun will das Spiel seine Konsequenzen daraus ziehen.

Wie sehen die Pläne für 2024 aus? Chris Rowan, CEO von Visionary Realms, hat auf der offiziellen Seite des MMORPGs vorgestellt, welche Ziele es für 2024 hat. Dazu zählen die folgenden Vorsätze:

Eine bessere externe und interne Kommunikation

Die gesetzten Ziele rechtzeitig erreichen

Noch schneller spielbare Inhalte liefern

Mehr Ressourcen nutzen, um die Entwicklung zu beschleunigen

Mehr Spieler für das MMORPG gewinnen

Mit der externen und internen Kommunikation spielt das Entwicklerteam wohl auf die Entwicklung des Extraction-Survival-Games an, mit dem es zusätzliches Geld verdienen wollte. Die Entwicklung von Pantheon sollte dabei in den Hintergrund treten, was den Spielern gar nicht gefiel.

Das eigenständige Spiel wurde daraufhin eingestampft. Um solche Fehltritte in Zukunft zu vermeiden, wird das Team in 2024 wohl mit der Community sprechen, bevor solche Schritte durchgesetzt werden.

So lief 2023 für Pantheon: Rise of the Fallen

Was passierte alles in 2023? Da der Titel sich seit 2017 in der Pre-Alpha-Phase befindet, hoffen Spieler schon seit Jahren, dass der Titel endlich größere Fortschritte Richtung Release machen wird. Wie Rowan verrät, ist das MMORPG noch nie so weit fortgeschritten wie in 2023.

Die größten Themen in 2023 waren die Tools zur Entwicklung des Spiels und der Art-Style. Die Grafik erschien während der Entwicklung nicht mehr zeitgemäß, weshalb sich das Team entschloss, eine andere Richtung einzuschlagen.

Rowan verstehe Spieler, die den neuen Art-Style nicht mögen. Doch er beteuert, dass die Grafik im Spiel ganz anders rüberkommen würde als in den Trailern. Deshalb empfehle er, dass sich andere Personen selbst von der Grafik überzeugen und sich ins MMORPG einloggen sollen.

Ein weiteres Problem war, dass Visionary Realms die Häufigkeit der Testphasen erhöhte. Dadurch gab es nicht so schnell neue Inhalte und Spieler seien schnell gelangweilt gewesen. Das Entwicklerteam baue darauf, den Wiederspielwert von Inhalten zu erhöhen, damit Spieler länger mit den aktuellen Inhalten beschäftigt seien.

