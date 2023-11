Team hinter neuem PvE-MMORPG wollte ein 2. Game entwickeln – Streicht die Idee, nach wütenden Beschwerden

Die Entwickler von Pantheon: Rise of the Fallen hatten im Oktober ein neues Spin-Off angekündigt. Über ein Extraction-Survival-Game wollten sie zusätzliches Geld verdienen, das in die Entwicklung des MMORPGs fließen sollte. Nach wütenden Beschwerden der Fans rudern sie nun jedoch zurück.

Was war das für ein Spiel? Pantheon befindet sich seit über 9 Jahren in der Entwicklung und so langsam geht dem Studio im Hintergrund das Geld aus. Darum hatten sie die Idee, aus ihrem 24/7-Test ein eigenes Spiel zu entwickeln.

Das sollte Survival, MMO und Extraction miteinander mischen und die Leute dazu animieren, Geld zu investieren, dass dann in die Entwicklung des MMORPGs fließen könnte. Zudem wollte man mit dem einzigartigen Gameplay auch eine komplett neue Zielgruppe ansprechen. Die Entwicklung an Pantheon sollte etwas in den Hintergrund treten, aber trotzdem weiterlaufen.

Doch diese Idee kam gar nicht gut an. Viele Fans befürchteten, dass dadurch wichtige Entwicklungszeit des MMORPGs verloren ginge. Zudem erinnerte die Idee an Ashes of Creation Apocalypse, wo die Entwickler aus ihrer Test-Version ebenfalls ein eigenständiges Battle Royale kreiert hatten. Das floppte jedoch komplett.

Was sagen die Entwickler jetzt? In einem Statement hat sich nun der Creative Director Chris Perkins an die Community gewandt und bestätigt, dass das eigenständige Spiel eingestampft wurde:

Die Pantheon-Community hat deutlich gemacht, dass der Testmodus 247 nicht der Grund ist, warum sie uns unterstützt, und darauf müssen wir hören.

Stattdessen wolle man sich wieder voll auf das MMORPG fokussieren und sogar die verbale NDA fallen lassen.

24/7-Tests und eine Einladung an alle Alpha-Tester

Wie geht es für Pantheon weiter? Das MMORPG soll künftig für Tests rund um die Uhr für die Pre-Alpha-Spieler zur Verfügung stehen. Bisher gab es nur ausgewählte Testzeiträume. Auch die Alpha-Spieler werden im Dezember zu neuen Events eingeladen:

Pantheon wird seinen 247-Testmodus aufgeben und vollständig zum PvE-MMORPG zurückkehren. Wir führen die Umstellung sofort durch und sie wird in den kommenden Tagen verfügbar sein, und zwar rund um die Uhr für Teilnehmer mit der Pre-Alpha-Zugangsberechtigung. Alpha-Zugangsberechtigte werden ab Dezember zu 24-stündigen Spielsitzungen eingeladen, die bis ins nächste Jahr hinein andauern werden.

Doch auch für alle anderen Fans gibt es eine gute Nachricht. Am 1. Dezember wird die verbale Verschwiegenheitsvereinbahrung aufgehoben. Jeder Tester darf dann also über seine Erfahrungen berichten. Allerdings dürfen weiterhin keine Screenshots und kein Gameplay geteilt werden.

Das liegt vermutlich daran, dass Pantheon aktuell seine Grafik komplett überarbeitet.

Was ist Pantheon überhaupt? Generell fokussiert sich das neue MMORPG komplett auf das PvE. PvP soll es gar nicht geben. Die Kern-Features des Spiels sind:

14 verschiedene Klassen direkt zum Start.

Das Entdecken soll in der Spielwelt und den Dungeons eine große Rolle spielen.

15 Dungeons, die alle mindestens 2 Stunden Spielzeit bieten sollen.

Es wird ein Kletter-System geben, mit dem man die Welt auch vertikal erkunden kann.

Die Spieler sollen sich also wie früher in Gilden versammeln, gemeinsam losziehen und eine Art zweites Leben in dem MMORPG führen.

Viele Spieler konnten sich mit den Ideen sofort identifizieren und setzten große Hoffnungen in das Spiel. Doch die Entwicklung verlief zäh und der Tod von Brad McQuaid im Jahr 2019 warf das Projekt ebenfalls zurück. Erst im Januar 2023 startete eine erste Pre-Alpha-Phase, an der nur Backer teilnehmen durften, die schon einiges an Geld in das MMORPG investiert haben.

Was sagt ihr zu der Entscheidung, sich wieder voll auf Pantheon zu fokussieren? Kommt das dem MMORPG zugute oder könnte es dem Titel möglicherweise schaden, weil ihnen einfach das Geld ausgeht?

