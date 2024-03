Ein neues PvE-MMORPG frustriert die Spieler, weil es plötzlich viel Geld verlangt: „Ist tot, bevor es erschienen ist“

Obwohl sich das PvE-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen noch in der Pre-Alpha-Phase befindet, sind viele Spieler enttäuscht von dem Titel. Eigentlich sollte Pantheon ein klassisches Oldschool-MMORPG wie Everquest werden, doch schon in der Pre-Alpha stößt es mit seiner Monetarisierung einigen Spielern vor den Kopf.

Was ist das Problem? Um in die Pre-Alpha-Phase hineinschnuppern zu können, müssen Spieler viel Geld zahlen. Alle 6 Wochen gibt es in der Pre-Alpha eine neue Saison, die mit signifikanten Updates ausgestattet sind. Um die Saisons mitzuerleben, müssen Spieler mindestens folgende Beträge zahlen:

1 Woche: 50 US-Dollar

2 Wochen: 250 US-Dollar

6 Wochen: 750 US-Dollar

Wer also die komplette Pre-Alpha-Phase mit all seinen Updates miterleben will, muss alle 6 Wochen 750 US-Dollar zahlen. Es gibt sogar die Möglichkeit, noch teurere Pakete zu holen.

Schon bei der Ankündigung gab es zahlreiche bissige Kommentare. Nun haben sich Spieler in einem reddit-Thread zusammengefunden und erklären das Spiel sogar für tot, obwohl es noch nicht einmal erschienen ist.

Im folgenden Trailer könnt ihr euch ein Bild davon machen, was Pantheon: Rise of the Fallen eigentlich ist:

„Sie machen nicht mehr das MMORPG, das sie versprochen haben“

In dem reddit-Thread lassen die Spieler ihrer Wut über die Monetarisierung freien Lauf. User Coolboyman findet, dass es nicht mehr so aussehen würde, als würde das Entwicklerteam das MMORPG entwickeln, das es am Anfang versprochen habe.

Und tatsächlich: Der Kopf hinter Pantheon, Brad McQuaid, verstarb 2019 urplötzlich. Er war für Spiele wie Everquest und Vanguard verantwortlich und von ihm stammt die Vision hinter Pantheon. Bei den Fans entsteht in den Kommentaren der Eindruck, dass die Entwicklung nach seinem Tod nicht mehr so weiterlaufen würde, wie McQuaid es sich gewünscht hätte.

Andere User sind noch rabiater mit ihrem Urteil gegenüber Pantheon:

R4zorCRO: „Das Spiel ist gestorben, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde.“

MouthBreatherGaming: „Ich kenne Pantheon nicht, aber jedes Mal, wenn ich jetzt „Seasons“ sehe, wird mir fast übel, denn das bedeutet für mich nur, dass ein Unternehmen eine Hülle eines Spiels auf den Markt bringt, um zu sehen, ob die Leute beim Cash-Shop anbeißen, und wenn nicht, geben sie auf und ziehen weiter, nachdem sie im Vorfeld so wenig wie nötig investiert haben.“

saggonauntlyh84: „Nun, das ist enttäuschend. Ich hatte wirklich gehofft, dass ich ein fesselndes MMORPG-Erlebnis haben würde und nicht eine Geldschneiderei wie jedes andere Spiel da draußen. Es wird Zeit, ein neues Spiel zu finden, von dem ich besessen bin.“

Es gibt allerdings auch Verfechter des Preismodells: Ein User schreibt, dass das Entwicklerteam nur die Testphase als Season bezeichne. Es würde nur bedeuten, dass sie in der Testphase so etwas wie eine Roadmap aufstellen würden.

Deshalb denkt er, dass die Überschrift des reddit-Threads missverständlich sei. Die Entwickler würden das MMORPG nicht einstellen und zu einem Season-basierten Genre wechseln. Die Monetarisierung wirke zwar merkwürdig, doch das solle für Fans kein großes Ding sein.

Pantheon hat in der Vergangenheit schon einmal die Missgunst auf sich gezogen, als es die Grafik bessern wollte: Die Hoffnung für Fans von PvE-MMORPGs sagt magische Worte, die alle hören wollen: bessere Grafik