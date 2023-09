Die Hoffnung für Fans von PvE-MMORPGs sagt magische Worte, die alle hören wollen: bessere Grafik

Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Das ist ein Problem, das alle “Indie-MMORPGs” plagt, selbst die vielversprechendsten wie Ashes of Creation haben eine extrem lange Entwicklungszeit und immer wieder Phasen, in denen man lange nichts vom Spiel hört.

In der Tat ist Pantheon: Rise of the Fallen ein MMORPG, das viele seit langem beobachten, aber bei dem kaum Fortschritte zu erkennen sind. Ähnlich wie Camelot Unchained ist es ein sehr ambitioniertes Projekt mit begrenzten Ressourcen, das man schon lange kennt, das aber noch weit von „mit Spaß spielbar“ oder „Release“ entfernt zu sein scheint.

Das ist jetzt die Ansage des Teams: In einem Newsletter gibt das Team bekannt, man fokussiert sich nun auf 2 Dinge (via pantheonmmo ):

Das MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen ist für Kenner des Genres seit 9 Jahren ein Onlinerollen-Spiel, das sie im Auge haben. Es soll ein Nachfolger im Geiste zu klassischen PvE-MMORPGs wie Everquest werden und stammt ursprünglich von Brad McQuaid, einem der Gründer von Everquest. Doch Jahre lang stand Pantheon seine altbackene, unattraktive Grafik im Weg. Das soll sich ändern.

