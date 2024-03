„Ein überwältigender Erfolg“ – Die MMORPG-Hoffnung Pantheon schwärmt von neuer Idee

Das neue MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen ist überglücklich mit einer neuen Entscheidung: Im Februar 2024 hatte man angekündigt, auf ein Season-Modell umzustellen, um so kontinuierlich mehr Updates zu liefern. Vom Erfolg von Season 1 ist man nun begeistert.

So jubelt das Team: Das Team des MMORPG-Pantheon jubelt in einem News-Letter vom März (via pantheon):

Die Season 1 von Pantheon. Rise of the Fallen sei ein überwältigender Erfolg gewesen

gewesen Man habe viel mehr Spieler ins MMORPG gelockt, als erwartet, und daher unschätzbar wertvolle Spieler-Daten bekommen

Es seien eine Menge neuer Spieler ins MMORPG gekommen und manche von denen hätten sofort 24 Stunden und mehr am Stück gespielt

Neue 6-wöchige Season startet bald

So geht es weiter: Die Season 2 startet am 30. März. Herzstück des neuen Inhalte-Updates ist der Dungeon „Mad Run“ für Spieler im Level-Bereich 17 bis 24.

In dem Dungeon gebe es aber auch einen Worldboss der Stufe 45. Der Dungeon sei von Hand designet, um besonders anspruchsvoll zu sein

Zudem arbeitet am Team am „Perception-System“, durch das Spieler Einblicke in die Welt erhalten sollen und man will den Kampf verbessern.

Das steckt dahinter: Wir haben im Februar über die Idee von Pantheon berichtet, jetzt mehrere recht teure Pakete zu verkaufen, um Zugang zu den Saisons anzubieten, die 6 Wochen dauern.

Das wurde damals großteils negativ besprochen, weil man 750 $ zahlen muss, um die ganzen 6 Wochen zu spielen.

Aber es gab auch das Angebot, 50 $ zu zahlen und dafür eine der sechs Wochen testen zu dürfen. Das haben wohl einige genutzt.

In jedem Fall scheint die Entwicklung jetzt dem schon fast totgeglaubten MMORPG neuen Auftrieb zu gewähren, auch wenn der Zugang zu einem Spiel in einem so frühen Stadium wohl teuer erkauft ist.

Auf den MMORPG-Seiten gibt es allerdings trotzdem negative Stimmen. Denn einige rechnen Pantheon: Rise of the Fallen vor, wie viele Seaons , also Jahreszeiten in der echten Welt vergangen sind, seit das MMORPG angekündigt wurde. Denn das passiert am 13. Januar 2014 – für Kritiker ist seitdem noch viel zu wenig in der Entwicklung des PvE-MMPRPGs geschehen.

