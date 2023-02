Die 5 neuen MMOs und MMORPGs für 2023 mit den besten Aussichten

Im Jahr 2023 stehen wieder einige richtig vielversprechende MMOs und MMORPGs vor der Tür. Wir schauen uns an, was uns in diesem Jahr erwartet und welche spannenden Titel auf ihren Release 2023 warten.

Wie ist die Stimmung 2023 allgemein? Zwischen 2015 und 2021 gab es eine längere Phase, in der es für Fans von Online-Spielen und MMORPGs eher mau aussah, doch von da an hatten einige Titel einen wahrhaftigen Höhenflug.

Im September 2021 öffnete New World die Welt von Aeternum und konnte auf Steam knapp über 900.000 Spieler gleichzeitig anlocken. Auch wenn das Spiel von Bugs und anderen Ärgerlichkeiten durchzogen war, hat es sich durchaus eine Fanbase aufgebaut und ist auch 2023 nicht mehr wegzudenken.

Auch kleinere MMORPGs wie Swords of Legends Online, Elyon, Fractured und das lang erwartete Crowfall gingen an den Start. Obwohl Crowfall als auch Elyon 2023 schon wieder abgeschaltet sind, gab es länger nicht mehr so viele MMORPG-Releases auf einmal: ein gutes Zeichen.

Wer über MMOs und MMORPGs in den letzten Jahren sprechen will, kommt um Lost Ark nicht drumherum. Mit einem der höchsten Player-Peaks auf Steam aller Zeiten krachte das koreanische Iso-MMO in den Westen und kann auch ein Jahr nach Release noch begeistern. Erfahrt hier, was Lost Ark so liebenswert macht.

Wie kommt die Liste der Spiele mit den besten Aussichten zusammen? Die Liste ist eine persönliche Auswahl von unserem MMORPG-Autoren Mark Sellner. Er schreibt seit Juni 2021 auf MeinMMO über MMOs, MMORPGs und Multiplayer-Perlen.

Die ausgewählten Titel orientieren sich vor allem daran, dass sie sehr wahrscheinlich oder sogar sicher noch 2023 erscheinen und, nach der Einschätzung des Autos, halten können, was sie versprechen. Daher fehlen hier Spiele wie Ashes of Creation, die vermutlich nicht 2023 erscheinen werden.

Die Liste folgt keiner festen Reihenfolge und jedes Spiel kann, für sich selbst betrachtet, das nächste Highlight von 2023 sein.

1. Throne and Liberty – Komplett anders als ursprünglich geplant

Genre: Action-MMORPG | Plattform: PC, Xbox Series, PS5 | Release: 1. Jahreshälfte 2023

Das ist Throne and Liberty: Die Geschichte von Throne and Liberty reicht weiter zurück als bei vielen anderen MMORPGs. Eigentlich sollte das Spiel in den 2010er-Jahren die berühmte Lineage-Reihe weiterführen. Die ist vor allem in Korea eine richtig große Nummer.

Damals sollte das Spiel noch in der Iso-Perspektive erscheinen, ähnlich wie Diablo oder Lost Ark und vollgestopft mit Monstern sein. Im Laufe der Entwicklung hat sich NCSoft dann aber doch für eine klassische 3D-Ansicht entschieden.

Lange Zeit war es still um Throne and Liberty, das übrigens erst seit Kurzem so heißt. Noch vor 2021 war nur der Name “Project TL” vergeben worden, noch früher hieß es Lineage Eternal. Nachdem das MMORPG eigentlich schon Ende 2022 erscheinen sollte, wird es nun doch die erste Jahreshälfte 2023.

Als Grund für die Verschiebung nennt Entwickler NCSoft, dass man einen perfekten Partner für den Release im Westen finden müsse, das Spiel selbst sei eigentlich schon fertig. Das weckt erstmal Hoffnung für den Titel.

In einen Adler verwandelt können wir die Alt erkunden

So lief die Entwicklung bisher: Ursprünglich sollte Throne and Liberty etwas völlig anderes werden, als es heute ist. 2011 als Lineage Eternal angekündigt wurde, sollte es die Marke Lineage weg vom PC und hin zu mehr mobilen Endgeräten führen. Eternal sollte dann auf beiden Geräten spielbar sein.

Das Spiel war sogar soweit fertig, dass ein Release im Westen für 2015 geplant war und sogar 13 Klassen feststanden, die euch in dem Spiel zur Seite gestanden hätten.

In praktisch letzter Sekunde brach das koreanische Team von NCSoft den Release dann aber ab. Eternal sollte nun nicht mehr erscheinen. Stattdessen kündigte man einen kompletten Reboot namens Project TL an. Das neue Projekt sollte nicht nur auf die damals neue Unreal Engine 4 setzen, sondern auch neue Verantwortliche haben.

Anschließend ging das Spiel in eine Art Entwicklungshölle:

Project TL sollte eigentlich schon 2018 in eine Beta starten und spätestens 2019 erscheinen, sagte das Team noch im Mai 2018.

Anschließend hörte man rund anderthalb Jahre gar nichts mehr zu dem MMORPG. Einige Fans fragten sich bereits, ob das Projekt komplett gestorben sei.

Im Juni 2021 meldete sich NCSoft wieder zu Wort. Es sollen große Tests in der zweiten Jahreshälfte 2021 folgen. Das Spiel soll außerdem nicht nur für den PC, sondern auch für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Noch im November 2021 dann die offizielle Nachricht: Project TL soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 weltweit gleichzeitig erscheinen.

Bereits im März 2022 zeigte man Project TL dann endlich den Fans. Aus dem Namen wurde Throne and Liberty und aus Lineage wurde eine komplett neue Welt, mit Fokus auf Story, Umgebung und Action.

Da NCSoft noch viel mehr Ideen zu der Welt von Throne and Liberty hatten, präsentierten sie Project E gleich mit. Das soll TL in einigen Jahren ergänzen und in derselben Welt spielen.

Project E lässt zwar noch länger auf sich warten, der erste Trailer ist aber ganz hübsch:

Das ist Throne and Liberty im besten Fall: Wenn alles gut läuft, schafft es Throne and Liberty die lang fehlende Innovation in das MMORPG-Genre zu bringen. Es könnte ein AAA-Blockbuster auf richtig hohem Niveau sein, der eine komplett immersive Welt bietet.

Vor allem der Fokus auf das Wetter, das die Welt aktiv verändern kann, kann schön aufgehen und für eine Welt sorgen, die niemals gleich bleibt. Außerdem ist NCSoft bereits dafür bekannt, grandiose und langlebige MMORPGs zu entwickeln. Wenn die lange Wartezeit hier aufgeht, kann Throne and Liberty mehr als nur das MMORPG des Jahres 2023 sein.

Da mit Project E bereits ein ergänzendes Spiel geplant ist, kann das ein Zeichen dafür sein, dass auch die Entwickler mit Throne and Liberty einen langen Weg gehen wollen und daher viel tun, um das Game noch stärker zu machen.

Das ist Throne and Liberty im schlechtesten Fall: Auch, wenn es nicht unbedingt schlecht war, könnte hier ebenso gut ein zweites New-World-Debakel auf uns warten. Auch hinter New World stehen viel Geld und ein großes Studio – das allein garantiert nur leider noch kein gutes Spiel.

Als Golem geht es in die Schlacht, ob dabei technisch alles gut geht?

Was dem MMORPG noch in die Quere kommen kann, sind vor allem eventuelle technische Probleme und Spielmechaniken, die „in Echt“ nicht so aufgehen, wie sie auf dem Papier klingen. Auch die lange Entwicklungszeit lässt Zweifel aufkommen, ob aus dem Spiel tatsächlich etwas wird.

Pro Bekannte MMORPG-Entwickler mit viel Erfahrung

Entstammt einem der stärksten MMORPG-Franchises der Welt

Verspricht viele innovative Mechaniken

Bisherige Videos lassen auf stabile Technik und hübsche Grafik schließen

Project E verspricht Sicherheit für die Zukunft des Spiels Contra Sehr lange Entwicklung ist selten ein gutes Zeichen

Entwickler oft lange in Schweigen über das Spiel

Innovative Ideen könnten floppen

Das ist für 2023 geplant: Da Throne and Liberty bereits in der zweiten Jahreshälfte erscheinen soll, ist es gut denkbar, dass die Werbetrommel für das kommende MMORPG bald hochgefahren wird. Entsprechend rechnen wir mit öffentlichen Tests, Betas und mehr Trailern zu dem Spiel.

Ansonsten steht der Release im Raum, den wir auf MeinMMO selbstverständlich für euch begleiten.

Für noch mehr Details haben wir für euch alles rund um Throne and Liberty in einem Artikel zusammengefasst.

