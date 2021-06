Neues 75 Millionen € MMORPG soll für PC, PS5, Xbox Series X kommen – Sieht aus wie Diablo

Mit Project TL befindet sich derzeit ein neues MMORPG von NCSoft in der Entwicklung. Nun wurden neue Details dazu geteilt, die sich unter anderem auf die Kosten und den Release des Spiels beziehen.

Was ist Project TL? Das neue MMORPG erinnert stark an Lost Ark und Diablo. Project TL soll ein Action-Spiel werden, in dem ihr aus der ISO-Perspektive heraus kämpft. Es soll unter anderem eine zerstörbare Umwelt bieten.

Ursprünglich wurde es als Lineage Eternal und damit als Nachfolger der erfolgreichen MMORPG-Reihe aus Korea angekündigt. Doch wegen der schlechten Kritik in den ersten Tests wurde das Spiel von Grund auf überarbeitet. Besonders der Einstieg und der Grind wurden als schwach angesehen.

Seit 2018 ist es unter dem Namen Project TL bekannt. Doch wie es sich genau spielt, ist bisher nicht bekannt. Lineage Eternal bot ursprünglich die Möglichkeit mehrere Helden zu spielen und mit F1 bis F4 durch die Charaktere zu wechseln.

Seit Ende 2020 soll sich Project TL jedoch in internen Tests befinden. Einen älteren Trailer aus dem Jahr 2018 könnt ihr euch hier anschauen:

Was ist jetzt neu? Die koreanische Seite ChosunBiz hat neue Details über das Spiel zusammengetragen und auch NCSoft selbst gefragt. Dabei ging es um Namensrechte, öffentliche Tests und die Plattformen, auf denen Project TL erscheinen soll (via Chosun Biz).

Amerikanischer Markt hat hohe Priorität, erste Tests sollen 2021 stattfinden

Welche Infos wurden geteilt? Laut der koreanischen Seite hat sich der Entwickler NCSoft nun die Markenrechte an TL und TL: Origin in Amerika gesichert. Es wird deshalb vermutet, das TL: Origin auch der Name des MMORPGs wird.

Generell soll Amerika ein wichtiger Markt für NCSoft sein, wobei der Release von Project TL weltweit stattfinden soll. Dazu passen auch die verschiedenen Plattformen des Spiels. Das neue MMORPG soll für PC, aber auch für die Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen. Konsolen sind in Korea jedoch nicht so verbreitet, wie in unserem Raum.

Schon im letzten Quartalsbericht hat NCSoft erklärt, dass neue Spiele für möglichst viele Plattformen und besonders für Konsolen erscheinen sollen. Eine Mobile-Umsetzung von Project TL scheint derzeit jedoch kein Thema zu sein.

Black Knight’s Bastion, einer der wenigen Bilder, die zu Project TL bisher geteilt wurden.

Was wissen wir über Beta und Release? In dem Artikel heißt es, dass der Release für NCSoft eine wichtige Rolle spielt. Deshalb sollen in der zweiten Hälfte von 2021 die ersten Tests mit Nutzern außerhalb der Firma stattfinden, wie Jang-wook Lee, Investor Relations Chef von NCsoft, verriet:

Wir planen einen groß angelegten internen Test in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Wichtig ist uns außerdem den Veröffentlichungsplan schnell zu bestätigen. Jang-wook Lee gegenüber Chosun Biz.

Ob diese Tests nur in Korea oder weltweit stattfinden werden, ist derzeit nicht bekannt.

Einen genauen Release-Plan gibt es ebenfalls noch nicht. Ursprünglich war der Release von Project TL für 2021 angekündigt worden. Das scheint bei dem derzeitigen Stand des Spiels jedoch als unwahrscheinlich.

Was kostete NCSoft das neue MMORPG? Project TL befindet sich seit 2011 und damit knapp 10 Jahren in Entwicklung. Und diese Zeit soll einen ordentlichen Preis gekostet haben.

Über 100 Milliarden Won (umgerechnet 74,52 Millionen Euro) soll das MMORPG bereits verschlungen haben, wie Chosun Biz berichtet.

Wie sieht ihr Project TL? Weckt das MMORPG grundsätzlich euer Interesse oder seid ihr euer auf Lost Ark oder Diablo 4 gespannt?

