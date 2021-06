Das MMORPG Crowfall hat nach 6 Jahren in der Entwicklung endlich sein Release-Datum angekündigt. Wir von MeinMMO verraten, was hinter dem neuen Spiel steckt und für wen es interessant sein könnte.

Wann erscheint Crowfall? Crowfall erscheint am 6. Juli 2021. Erstmalig wurde es Anfang 2015 angekündigt, als eine Art “Heiliger Gral” für Fans von PvP und Wirtschaft. Seit 2020 befindet sich das MMORPG in einer Beta, an der alle kostenlos teilnehmen können.

Gibt es einen Reset nach der Beta? Ja, am 1. Juli wird die Beta geschlossen und alle Charaktere, Items und Inhalte werden gelöscht. Zu Release startet jeder Spieler von vorne (via Crowfall).

Was ist das überhaupt für ein MMORPG? Crowfall unterscheidet sich von anderen Spielen des Genres, weil es einen eigenen und frischen Ansatz verfolgt:

Anstatt auf eine große und offene Welt, setzt Crowfall auf verschiedene Szenarien, in denen ihr unterwegs sein könnt.

Diese Kampagnen haben, mit Ausnahme der Eternal Kingdoms, ein Ablauf-Datum. Am Ende wartet der Hunger, der die Welt verschlingt und das Szenario beendet. Darum kann man Kampagnen “gewinnen” und die Entwickler haben die Chance, jederzeit die Regeln und den Aufbau von Kampagnen zu verändern.

Der Fokus des MMORPGs liegt auf PvP, auch wenn es PvE- und soziale Welten gibt. Wer mit PvP nichts anfangen kann, wird es in Crowfall schwer haben.

Das System des Spiels klingt auf den ersten Blick recht kompliziert, wird aber leichter verständlich, wenn man es selbst ausprobiert und sich mit den Kampagnen auseinandergesetzt hat:

Die Eternal Kingdoms sind eine soziale Welt, die ihr nach euren Wünschen erstellen könnt. Sie lässt sich in Größe, Optik und auch Inhalten wie einer eigenen Festung und Händlern anpassen. Dabei könnt ihr eure Eternal Kingdoms öffentlich stellen, sodass jeder sie besuchen kann, oder privat nur für euch und eingeladene Freunde nutzen.

Ihr startet in einem PvE-Szenario. Dort lernt ihr die Basics des Spiels und levelt euren ersten Charakter.

In God’s Reach kämpft ihr in einem 3-Fraktionen-PvP gegeneinander.

In den Dregs kämpft ihr im GVG in riesigen Schlachten um Burgen.

Mit dem HungerDome wurde ein Battle Royale für 60 Spieler eingeführt.

Einen Einblick in die Spielwelt und die Systeme von Crowfall bietet euch dieses YouTube-Video der Entwickler:

Ein MMORPG mit Fokus auf PvP und einem schweren Stand im Jahr 2021

Für wen ist Crowfall interessant? Crowfall ist ein PvP-MMORPG. Wer Lust hat sich in großen Schlachten um Burgen zu messen oder durch eine Welt zu wandeln, in der ihr ständig attackiert werden könnt, könnte in Crowfall ein Zuhause finden. Besonders in einer festen Gilde hat man viel Spaß in den Kämpfen gegen andere Spieler.

Um an die beste Ausrüstung zu kommen, spielt Crafting eine wichtige Rolle. Allerdings kann es schwierig sein, an genau diese Ressourcen im PvP zu kommen. Für Solo-Spieler eignet sich Crowfall deshalb weniger.

Dafür überzeugt das MMORPG vor allem mit seiner großen Auswahl an Rassen und den 11 Klassen, die jeweils noch 3 Sub-Klassen bieten. Das sorgt für viel Abwechslung und Wiederspielwert. Zudem setzt Crowfall auf einen zeitlosen, aber recht bunten Comic-Stil.

Ich selbst habe das Spiel im Jahr 2020 angetestet und einen Bericht dazu geschrieben:

Crowfall ist für mich das MMORPG, was New World eigentlich sein sollte

Wie steht es um Crowfall im Jahr 2021? Derzeit steht das MMORPG trotz der innovativen Ideen in der Kritik und das gleich aus mehreren Gründen:

Das Spiel war bisher über weite Strecken schlecht optimiert

Das Interface und die Map sind gewöhnungsbedürftig und können mit modernen MMORPGs nicht mithalten

Das Tutorial erklärt das System mit den unterschiedlichen Kampagnen nicht gut

Wer wirklich PvP spielen will, muss erstmal PvE grinden. Für PvEler hingegen gibt es keinen Endgame-Content

Die Kritik findet sich immer wieder im Forum, in Kommentaren auf reddit und bei uns auf MeinMMO und deckt sich auch mit meiner eigenen Erfahrung. Diese Punkte und die lange Zeit in der Alpha und Beta, haben dazu geführt, dass sich einige Spieler und auch Backer, die zuvor Geld investiert haben, von Crowfall abwandten.

Derzeit fällt die Spielerpopulation trotz offener Beta eher gering aus. Das mindert schlussendlich auch den Spielspaß im PvP.

Crowfall bietet verschiedene spielbare Rassen. Einige davon hat man so in anderen MMORPGs noch nicht gesehen.

Gibt es Hoffnung für Crowfall? Das ist schwer zu sagen. Der Release könnte einen neuen Schwung Spieler bringen, allerdings ist das MMORPG Buy-to-Play, was eine Hürde darstellt. Zudem sollte bis zum Start an der Optimierung gearbeitet werden, weil die Spieler sonst recht schnell verschreckt werden könnten.

Erschwerend kommt hinzu, dass mit:

gleich drei große Konkurrenten auf Crowfall warten. Gut möglich, dass das PvP-MMORPG dagegen untergeht, bevor es sich überhaupt beweisen konnte.

Wie steht ihr zu Crowfall? Habt ihr es bereits ausprobiert? Und werdet ihr das MMORPG nach dem Release spielen oder eher ignorieren?

