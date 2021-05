Ihr könnt das MMORPG Crowfall jetzt bis zum Release kostenlos spielen

Aktuell läuft noch die Beta des PvP-lastigen MMORPGs Crowfall. Falls ihr es euch anschauen wollt, dann könnt ihr ab sofort gratis mitspielen – und zwar bis zum Release.

So macht ihr mit: Ihr legt euch auf der offiziellen Website des MMORPGs Crowfall einen Account an. Anschließend loggt ihr euch ein (via Beta-Website von Crowfall). Nun benutzt ihr folgenden Code:

CROWBETAHERO

Damit erhaltet ihr direkt Zugang zur aktuellen Beta-Testphase. Ihr ladet euch dann den Client herunter und schon spielt ihr mit.

Wie lange kann gespielt werden? Die Beta findet bis zum Release des MMORPGs statt, der irgendwann in diesem Jahr stattfinden soll. Bis dahin seid ihr mit dem oben genannten Code bei der Testphase dabei und könnt nach Lust und Laune spielen.

Im Video seht ihr, was euch in der Beta von Crowfall erwartet.

Was passiert mit dem Zugang bei Release des Spiels? Sobald Crowfall offiziell startet, müsst ihr euch einen Zugang zum Spiel kaufen, wenn ihr spielen wollt. Es handelt sich um einen Buy2Play-Titel. Es fallen also keine Abogebühren an.

Euren Beta-Zugang könnt ihr für die Releaseversion nicht weiter verwenden.

Wann ist Release des MMORPGs? Die Entwickler haben bisher nur bekannt gegeben, dass der Launch 2021 stattfinden soll. Derzeit hält sich aber das Gerücht, dass die Ankündigung des Releasetermins nach dem ECS Tournament, der Eternal Champions Series 2021 von Crowfall, am 30. Mai bekannt gegeben werden könnte.

Ein MMORPG für PvP-Fans und Strategen

Worum geht es in Crowfall? Das MMORPG wird auch als „Thronkriegs-Simulator“ bezeichnet. Ihr reist als eine Art göttliches Wesen von eurem Ewigen Königreich in Kampagnenwelten, um dort um wertvolle Ressourcen zu kämpfen. Dabei steht PvP im Mittelpunkt.

Ihr baut Festungen, die ihr auch verteidigen müsst und kämpft in großen Eroberungskriegen und Belagerungsschlachten um den Sieg. Am Ende der Kampagne wird die Welt vom sogenannten Hunger zerstört. Ihr reist dann zurück in euer Ewiges Königreich, das ihr mit den gewonnenen Ressourcen weiter ausbaut, bis die nächste Kampagne startet.

Das bedeutet, dass es keine persistente Spielwelt gibt, in dem euer Held lebt. Das Spiel richtet sich daher eher an PvP-Fans und Spieler, die Strategiespiele mögen. Denn ihr müsst in den Kampagnen taktisch vorgehen und spielt im Grunde immer eine Art Mission.

Werdet ihr bei der Beta von Crowfall mitmachen? Freut ihr euch auf den Release?

Crowfall gehört zu den 10 wichtigsten neuen MMORPGs und Fast-MMORPGs, die 2021 in Entwicklung sind.