In das MMORPG Crowfall, auf das viele Fans seit Jahren warten, kommt endlich Bewegung. Wie Creative Director J. Todd Coleman bekannt gab, wird die Beta zum Spiel noch im August starten.

Wann startet die Beta genau? In dieser Woche erschien der neue Patch mit dem Namen „The Calling“, der die GvG-Kämpfe, die Performance und die Erfahrung für Neueinsteiger verbessert hat.

Damit habe Crowfall die Ziele der Alpha erreicht und sei nun bereit für die Beta, verriet Coleman in einer Pressemitteilung.

Diese Beta soll bereits am Dienstag, den 11. August, beginnen.

In Crowfall spielen PvP-Kämpfe eine wichtige Rolle, obwohl es auch PvE- und soziale Welten gibt.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Das Besondere an der Beta ist, dass erstmals Spieler teilnehmen können, die kein Geld in Crowfall investiert haben. Zuvor fanden bereits jahrelang Tests statt, für die man jedoch ein Paket für knapp 50 Euro kaufen musste.

Um an der Beta teilzunehmen, genügt es bereits, sich auf der offiziellen Webseite zu registrieren. Die Teilnehmer werden dann in Wellen eingeladen. Es kann also mitunter etwas dauern, bis ihr euren Zugang bekommt.

Crowfall hat nach eigenen Aussagen derzeit 70.000 Backer (die bereits gezahlt haben) und 380.000 für die Beta registrierte Spieler.

Wie geht es nach der Beta weiter? Die Beta soll vor allem dazu dienen, die Server zu stressen und dafür mehr Spieler mit ins Boot zu holen. Der Inhalt des Spiels wiederum ist nahezu vollständig und enthält das, was ursprünglich bei Kickstarter versprochen wurde.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Crowfall setzt auf mehrere Kampagnen statt auf eine offene Welt

Was macht Crowfall so besonders? Bei Crowfall handelt es sich nicht um ein klassisches MMORPG. Nach eigener Aussage geht es darum, den Kampf um den Thron zu simulieren. Dazu nutzt das Spiel Elemente aus Survival- und Strategespielen, sowie verschiedene Welten, die jeweils unterschiedliche Regeln haben:

Die Eternal Kingdoms sind eine soziale Welt. Hier können Spieler handeln und ihre Häuser errichten, sich jedoch nicht gegenseitig töten.

God’s Reach ist eine reine PvE-Welt, die Spieler an Crowfall heranführen soll.

The Infected ist eine PvP-Welt, in der drei Fraktionen gegeneinander kämpfen.

Dregs ist die neuste Kampagne und fokussiert sich auf den Kampf Gilde gegen Gilde.

Mit Ausnahme der Eternal Kingdoms laufen alle diese Welten nur für einen begrenzten Zeitraum. Sie durchleben einen Zyklus von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Am Ende wartet immer der Hunger, der die Welten verschlingt.

Danach geht eine Kampagne von vorne los, was der Grund dafür ist, dass man Crowfall auch „gewinnen kann“. Außerdem haben die Entwickler die Möglichkeit, die Regeln einer Kampagne zu verändern und so für mehr Wiederspielwert zu sorgen.

Ich glaube an den Erfolg von Crowfall.

Crowfall zählt dabei für mich, Alexander Leitsch, zu den interessantesten MMORPGs, die derzeit entwickelt werden. Mit den versprochenen Kampagnen, die sich wie eine Folge Game of Thrones spielen sollen, und den vielen verschiedenen Klassen, hat es mich so neugierig gemacht, dass ich schon vor Jahren einen Zugang zum Spiel gekauft habe.

Zwar werden sie mit dem Fokus auf PvP und dem „Gewinnen eines MMORPGs“ voraussichtlich nur eine Nische ansprechen, aber in dieser könnten sie schon 2020 erfolgreich sein. Viel Konkurrenz in Form von neuen MMORPGs gibt es zudem dieses Jahr nicht.