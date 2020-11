Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

MeinMMO-Autor Alexander Leitsch erklärt: „ Crowfall ist für mich das MMORPG, was New World eigentlich sein sollte “.

Dieses Update ist ein Tribut an unsere Spieler, denn es war ihr Feedback, das uns zur Innovation des Systems bewogen hat. Das System ermöglicht es den Spielern, der Architekt von einzigartigen Builds ihres Charakters zu sein – die Macht liegt in den Händen der Spieler, sie wird nur durch ihre Vorstellungskraft begrenzt.

Disziplinen können auch in mehr als einer Domäne auftreten. Ein Beispiel: Ihr wollt die Macht der Geisterarmee, wofür ihr die Hauptdisziplin Grim Reaper braucht. Diese Disziplin findet ihr sowohl in den Domänen Pest als auch Tod… Dadurch können Assassinen, Duellanten, Waldläufer, Frostweber, Ritter und Myrmidonen sie wählen.

Domains richten sich vom Thema her an spezielle Spielstile, wie beispielsweise die Domäne des Krieges für Kämpfer oder die Domäne des Schattens für Assassinen.

Was genau ändert sich? Die Entwickler will den Spielern mehr Optionen beim Ausbau ihrer Charaktere geben, damit sie einfach ihren persönlichen Spielstil ausleben können. Dazu erweitertet das Team das Charakter-Spezialisierungssystem um eine weitere Ebene.

