MMORPG Crowfall bekommt dicke Finanzspritze, sagt: Beta startet bald

Das MMORPG Crowfall geht immer mehr in die heiße Phase. Dies lässt zumindest Creative-Director J. Todd Coleman verlauten, der interessante Einblicke in die Entwicklung gibt.

Was ist Crowfall? Das Spiel bezeichnet sich selbst als das strategischste MMO der Welt. Es ist kein klassisches MMORPG, denn ihr müsst immer wieder neue Welten entdecken und alte Gebiete werden vom sogenannten Hunger verschlungen. Ihr kämpft euch also zeitlich begrenzt und mit Mitteln eines MMORPGs durch Kampagnen. Die Errungenschaften aus diesen Kampagnen nehmt ihr aber in eine persistente Welt, das Ewige Königreich, mit und baut es so immer weiter aus.

Darüber gab es Einblicke: Die Entwickler zeigten den Spielern, wo Crowfall gerade steht und wie weit sie bei der Entwicklung sind. Dazu gab es auch noch finanzielle Einblicke, denn das Entwickler-Team soll jetzt weitere Millionen für die Fertigstellung bekommen haben.

Dazu lassen sie verlauten, dass sie schon bald eine Beta starten lassen und jeder Unterstützer dabei sein kann.

So steht es gerade um das MMORPG Crowfall

Hieran wird gerade gearbeitet: Coleman verrät, dass die Entwicklung bereits im Endstadium ist. Aktuell wird noch am „War of the Gods“-Update gearbeitet, welches er selbst als letzten großen Meilenstein sieht. Dort stehen sie kurz davor die „Stifte wegzulegen“, so Coleman.

Ursprünglich war Crowfall übrigens für 2019 vorgesehen gewesen. Warum sich der Release verschob, erklärte uns der Entwickler hier: Was ist aus den ganzen MMORPGs geworden, die 2019 kommen sollten?

Danach folgt dann nur noch die Phase, wo sie all die Bugs fixen und nochmal alles polieren wollen. Während dieser Phase wollen die Entwickler dann auch die Version auf die Test-Server verschieben und ein paar externe Augen draufschauen lassen.

Eine Art Release-Plan hat Crowfall bereits auch.

So sieht es finanziell aus: Coleman gibt auch einen kleinen Einblick in die finanzielle Ebene des Spiels. So hat das Studio zuletzt eine Finanzspritze von 12 Millionen Dollar bekommen, womit sie dann Crowfall fertigstellen und veröffentlichen sollen.

Crowfall damit auf ein Gesamtbudget von über 35 Millionen Dollar. Dies setzt sich aus vorherigen Investitionen und Lizenzierung ihrer MMO-Technologie zusammen, aber auch durch Crowdfunding, das mittlerweile fast 6 Millionen Dollar beisteuert. Auf der offiziellen Seite findet sich eine Übersicht über die Einnahme-Quellen:

Crowfall: Entwickler versprechen, jeder MMORPG-Fan kann Spaß haben

Entwickler spricht von Beta: Coleman spricht dann noch eine Beta an, die schon bald starten könnte. Er beschreibt die Beta als Prozess, wo eine größere Anzahl an Spielern Crowfall testen können.

Dafür lädt er alle Spieler ein, die sich bereits auf der Website von Crowfall registriert haben. Coleman spricht davon, dass sich bereits 300.000 Menschen auf der Website registriert haben, die dann in Wellen eingeladen werden.

Dazu kommen noch die 63.000 Unterstützer, die Crowfall bereits zu verzeichnen hat. Diese bekommen dann logischerweise auch Zugang zur Beta.

Wann genau die Beta startet, lässt Coleman allerdings offen. Er sagt aber, dass die Beta direkt vor der Tür steht. Allzu lange kann es also nicht mehr dauern.

Wenn ihr auch die Chance haben möchtet bei der Beta dabei zu sein, solltet ihr euch noch bei der Crowfall-Website registrieren.

Unser Autor Benedict hat Crowfall bereits angespielt. Das ist sein Eindruck: