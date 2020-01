Crowfall bezeichnet sich als strategischstes MMO der Welt – Doch warum?

Das MMORPG Crowfall hat sich ein sehr großes Ziel gesetzt: Es soll das strategischste MMO der Welt werden und sogar EVE Online in dieser Hinsicht überholen.

Was meinten die Entwickler zu Crowfall? J. Todd Coleman, Gründer des Entwicklerstudios ArtCraft, erklärte auf Twitter: „Die Entwicklung von Crowfall war interessant: Als wir anfingen, stützte sich das Spiel viel stärker auf die Survival-Mechanik. Im Laufe der Zeit haben wir mehr und mehr Strategie hinzugefügt und die Überlebensmechanik entfernt. Nach dem Start werden wir das strategischste virtuelle Universum sein (und meiner Meinung nach sogar EVE Online übertreffen).“

Was bedeutet das?

Was heißt „strategischstes MMO“? Crowfall versetzt euch nicht in eine persistente Welt, in der ihr lange Zeit Abenteuer erlebt und euren Helden verbessert. Ihr besitzt ein sogenanntes Ewiges Königreich, das ihr immer weiter ausbaut. Dazu ist es nötig, Rohstoffe und Belohnungen in den Sterbenden Welten zu sammeln.

Um an diese Dinge zu kommen, müsst ihr eine Kampagne in einer der Sterbenden Welten ausfechten. Dazu nehmt ihr eine körperliche Form an, erkundet die Welt, kämpft dort gegen andere Spieler – auch in Belagerungsschlachten – und sammelt die Ressourcen. Endet die Kampagne, kehrt ihr in euer Ewiges Königreich zurück und baut dieses weiter aus.

Es geht also mehr um Taktik und Strategie sowie gute Planung als darum, eine Welt zu erkunden, Quests zu erledigen und Abenteuer zu erleben.

Wie hängt dies mit EVE Online zusammen? Auch in CCP Games‘ MMORPG sind Planung und Strategie extrem wichtig. Riesige Schlachten werden in der Regel Wochen oder Monate im Voraus geplant, es werden Vorbereitungen getroffen, damit auch alles reibungslos läuft. Selbst das Führen von Gilden oder Unternehmen ist eine eher strategische Angelegenheit.

Was ist Crowfall denn nun?

Erwartet uns also kein klassisches MMORPG? Nein. Crowfall ist nicht das, was man eigentlich unter einem MMORPG versteht. Ihr müsst euch damit abfinden, dass ihr immer wieder neue Welten erkundet und euch dort auch beeilen müsst. Denn diese Welten werden nach einer gewissen Zeit vom sogenannten Hunger vernichtet. Ihr müsst also versuchen, so viel wie möglich in dieser Zeit zu erreichen und alles mit in euer Ewiges Königreich zu nehmen, was ihr braucht.

Daher sind Survival-Elemente auch nicht mehr wichtig. Es geht nicht darum, in den Welten zu überleben, sondern schnellstmöglich alles zu sammeln, was ihr braucht und dabei gegen die Mitspieler zu kämpfen. Dennoch soll jeder MMORPG-Fan Spaß haben können.

Für wen eignet sich Crowfall dann? Der Aussage von J. Todd Coleman zufolge, dürfen sich all diejenigen auf ein spannendes Onlinespiel freuen, die gerne eine sehr strategische Spielerfahrung erleben möchte, welche sich sogar mit EVE Online messen kann.

Wann erscheint Crowfall? Laut J. Todd Coleman gibt es sehr bald Informationen bezüglich des Release des MMORPGs. Dieser soll früher stattfinden als viele denken.