Neues MMORPG ist Mix aus WoW und LoL, führt mit Neustart KI als euren Feind und Helfer ein

Das MMORPG Corepunk soll noch 2026 erscheinen und darauf bereiten sich die Entwickler jetzt mit einem umfassenden Neustart für die aktuelle Early-Access-Version vor.

Was ist das für ein Neustart? Corepunk befindet sich bereits seit November 2024 im Early Access, die finale Veröffentlichung soll noch dieses Jahr folgen. Vorher steht aber noch ein wichtiger Meilenstein an: Am 25. Juni führt das Team einen umfassenden Neustart durch, der sämtlichen Fortschritt auf den Servern zurücksetzt und alle Spieler mit der bis dato besten Version des MMORPGs in Kontakt bringen soll.

Auf corepunk.com erklären die Entwickler, dass sich die Juni-Version von Corepunk signifikant von der Fassung unterscheiden soll, die man erstmals vor 18 Monaten spielen konnte. Man habe nicht nur neue Inhalte auf die Server gebracht und Kern-Features wie den Handel, die Klassen sowie die Kämpfe verbessert, sondern auch tausende Bugs gefixt und Bereiche wie die Server-Stabilität sowie die Performance spürbar optimiert.

Man sei nun bereit für den nächsten Schritt und dafür braucht man eine Wirtschaft, die bei Null startet:

Die Version von Corepunk, die ihr am 25. Juni spielen werdet, unterscheidet sich grundlegend von der, mit der wir in den Early Access gestartet sind: sie ist ausgereifter, ausbalancierter und dichter. Ein Neuanfang bedeutet, dass alle – Veteranen und Neueinsteiger gleichermaßen – den neuen Systemen auf Augenhöhe begegnen. Keine Altlasten-Vorräte, keine in Tresoren gehorteten Artefakte aus der Zeit vor den Abschwächungen (Pre-Nerf) und keine alte Meta, die irgendwen durch die neuen Inhalte trägt.

Einzig bereits erspielte kosmetische Gegenstände sollen im Besitz der Spieler bleiben. Dazu gehören Battle-Pass-Skins, Mounts, Haustiere sowie die Cosmetics aus den Story-Episoden. Zurückgesetzt werden indes die Charakterstufe, das Inventar, Artefakte, Gold, Rezepte, der Marktplatz und jeglicher spielerischer Fortschritt.

Video starten Corepunk – 15 Minuten Gameplay Autoplay

Erster Raid und KI-Premieren

Was kündigen die Devs noch an? Mit dem Neustart soll das Depot live gehen. Das ist der erste 12-Spieler-Raid von Corepunk. Dieser soll aus 5 Unterzonen mit 7 Bossen bestehen. Als Belohnung winken T3-Artefakte und wertvolle Schmiedematerialien.

Weiterhin erklären die Entwickler, dass es einen neuen, permanenten KI-Gegenspieler geben soll. Er betrachtet den gesamten Kontinent Kwalat als sein Spielfeld und befehligt eine Armee von Monstern, namhafte Generäle mit eigenen Biografien, Eliteeinheiten mit spezifischen Rollen sowie Belagerungsmaschinen.

Der Krieg gegen die KI-Fraktion soll sich direkt auf die betroffenen Regionen auswirken, etwa durch den Tod wichtiger NPCs oder den Wegfall hiesiger Ressourcen.

Euch erwartet aber auch eine freundliche KI in Corepunk, in Form eines persönlichen Assistenten, durch den in Zukunft der Einstieg in das MMORPG spürbar einfacher gelingen soll.

Dieser kennt offenbar jede Mechanik, jedes System und jedes Detail so gut, dass er euch Fragen zu den unterschiedlichsten Bereichen des Spiels beantworten kann – etwa, wo man am besten T2-Holzfällermaterialien farmt oder wie das Soft-Cap für Rüstungsdurchdringung bei einem bestimmten Talent ausfällt.

Was ist Corepunk für ein MMORPG? Corepunk ist ein „Top-Down-MMORPG“ mit einer offenen Welt und Sandbox-Charakter. Optisch und auch von der Steuerung erinnert viel an League of Legends. Gleichzeitig ist es aber auch ein klassisches Online-Rollenspiel, das von der Schwierigkeit her an Vanilla-WoW erinnern soll.

Im Spiel erwarten euch sechs Klassen mit insgesamt 18 unterschiedlichen Spezialisierungen, Dungeons sowie Raids und PvE-Inhalte in der offenen Welt, die mit einem Nebel des Krieges ausgestattet ist. Ein Handwerkssystem, Open-World-PvP und Arena-Matches ergänzen das Angebot. Einen informativen Rundumschlag findet ihr auf unserer Übersichtsseite: Release, Download, Launcher, Steam, Early Access, Keys – alles Wichtige zum MMORPG Corepunk