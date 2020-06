Corepunk ist laut Aussage der Entwickler ein „Top-Down-MMORPG in einer offenen Welt mit „Fog of War“. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick, als wenn man die bunte Grafik und das punkige SciFi-Fantasy-Setting des verstorbenen MMORPGs WildStar mit dem Gameplay eines MOBA à la League of Legends (LoL) vermischt hätte. Statt Lanes und Jungle zu sichern und taktisch um Abwehrtürme zu kämpfen, macht man Quests und Open-PvP. Corepunk ist schon seit gut 5 Jahren in Entwicklung und soll 2021 als Buy2Play-Titel erscheinen.