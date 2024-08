Bekannter YouTuber für MMORPGs zieht desaströses Fazit zur letzten Alpha von Corepunk

Hitman: World of Assassination vereint die Trilogie in einem praktischen Paket.

Ein anderes System bremst die Spielerfahrung von Corepunk weiter aus: Angeschlagene Charaktere regenerieren keine Lebenspunkte. Stattdessen müsst ihr den verletzten Kämpfer beispielsweise an ein Lagerfeuer setzen und so seine Gesundheit mühsam auffrischen. Dazu kommt, dass bereits der Kampf gegen zwei Feinde schnell tödlich enden kann.

Was sagt TheLazyPeon zu Corepunk? Bereits der Einstieg sowie die Spielerführung scheinen in der letzten Alpha-Version des MMORPGs zwei große Baustellen zu sein. Tester werden direkt in die Welt geworfen, eine Einführung gibt es nicht. Questgeber sind als solche nicht zu erkennen.

Mit TheLazyPeon hat vor wenigen Tagen einer der international bekanntesten YouTuber für das Genre der MMORPGs ein Video zu Corepunk veröffentlicht (via YouTube ), um ein Fazit zur Alpha-3-Testphase zu ziehen. Der in Thailand lebende Content-Schaffende kommt auf 750.000 Abonnenten und mehr als 660 Videos, und es gibt wohl kein aktuelles Online-Rollenspiel, das der „faule Peon“ nicht gezockt hat.

