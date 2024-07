Ein Spieler hat eine knallharte Challenge in dem MMORPG Old School RuneScape hinter sich gebracht. Damit hat er den bisherigen Speedrun eines anderen Spielers unterboten. Jetzt darf er sich über ein besonderes Item freuen.

Was hat der Spieler geschafft? Der Old School RuneScape-Spieler “he box jonge” hat einen extrem anspruchsvollen Speedrun durch das MMORPG Old School RuneScape geschafft. Er hat „nur“ 1.758 Stunden und 45 Minuten gebraucht, um das MMORPG „durchzuspielen.“

Dabei hat er sich einer besonderer Challenge, dem „Ultimate Ironman“-Modus gestellt.

Ironman-Modus macht Old School RuneScape noch einmal deutlich härter

Was ist das für eine Challenge? In Old School RuneScape gibt es eine besondere Herausforderung: Wenn ihr sämtliche Fertigkeiten auf den maximalen Rang (99) bringt, gibt es einen besonderen Max-Umhang.

Das Hochleveln aller Skills gilt in RuneScape als das “Durchspielen” des Games, denn als Sandbox-MMORPG gibt es in RuneScape kein anderes festgelegtes Ziel.

Wem das Durchspielen auf normale Art nicht zu leicht ist, kann sich das Leben noch ein ganzes Stück schwerer machen.

Dazu gibt es den „Ultimate Ironman“-Modus. In diesem besonderen Modus unterliegt euer Charakter starken Einschränkungen, welche die Challenge noch härter machen sollen:

Ihr könnt nicht mit anderen Spielern handeln. Einige Fähigkeiten sind dadurch schwerer zu steigern.

Außerdem könnt ihr Gegenstände nicht in eurer Bank lagern und seid damit immer auf eure Plätze in euren Taschen angewiesen.

Sämtliche Gruppenaktivitäten, wie Gruppenbosse oder Quests bringen euch keine Belohnungen ein. Mit ein paar Ausnahmen bei den Bossen.

Wenn ihr sterbt, könnt ihr nicht eure wertvollsten Items schützen.

Was ist das Besondere an dem Spieler? Der bisherige Rekord für den „Ultimate Ironman“-Modus lag bei 2.945 Spielstunden vom Spieler p_the_menace. “he box jonge” hat den Rekord mit seinen 1.758 Stunden nun deutlich unterboten.

Um Zeit zu sparen hat er obendrein erst die schweren Fähigkeiten gelevelt, für die man normalerweise deutlich mehr Zeit benötigt. Aus diesem Grund hat er die Fähigkeit “Fischen”, die unter Spielern als sehr einfach zu leveln gilt, als letzte Fähigkeit auf das Maximum gebracht.

