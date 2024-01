Spieler will unbedingt einen Waschbären in einem Oldschool-MMORPG, sammelt dafür 149 Stunden lang Früchte

MMORPG-Spieler müssen manchmal zahlreiche Stunden investieren, um an eine gewünschte Belohnung zu kommen. In Old School RuneScape gibt es beispielsweise einen Waschbären als Pet, den ein Spieler unbedingt haben wollte. Allerdings gab es ein großes Problem, das er sich selbst geschaffen hatte.

Was ist das für ein Waschbär? Rocky ist ein Pet in Old School Runescape, das Spieler erhalten können, wenn sie ihr Diebstahllevel verbessern. Das Aussehen das Pets kann mit der Hilfe von Beeren geändert werden. So änder der Waschbär seine Farbe von grau nach rot oder grün.

Auf reddit präsentiert der User stolz die Belohnung für sein Vorhaben:

Was war die Schwierigkeit daran? Der MMORPG-Spieler hat sich dazu entschlossen, einen Charakter zu erstellen, der als reiner Landwirt eingesetzt werden soll. Er sollte in keinem anderen Bereich Erfahrungspunkte sammeln, sondern nur im Landwirtschafts-Level steigen (via reddit).

Um an den Waschbären als Pet zu kommen, ist es allerdings nötig, sein Diebstahllevel zu verbessern. Der Spieler fand einen Trick, um irgendwie doch noch an den Waschbären zu kommen:

Im Minispiel „Garten der Zauberin“ gibt es vier Labyrinthe, in denen Früchte namens Squörks gesammelt werden können. Dabei müssen Spielern Wachen ausweichen, da sie sonst aus dem Labyrinth geschmissen werden.

Das Sammeln der Früchte gibt in den Bereichen Diebstahl und Landwirtschaft Erfahrungspunkte. In einem der Labyrinthe gibt es hingegen Wintersquörks, die nur den Erfahrungsbonus für Landwirtschaft geben.

Deshalb entschloss sich der Spieler, nur diese eine Frucht im Labyrinth einzusammeln, sie fallen zu lassen und das ganze Spiel zu wiederholen.

Es gibt noch weitere Minispiele, in denen der User die Früchte hätte sammeln können. So gibt es Labyrinthe, die viel leichter zu absolvieren sind als der „Garten der Zauberin“. Sie haben eine Plugin-Unterstützung und sind effizientere Farming-Plätze.

Allerdings braucht er zum Betreten der anderen Labyrinthe ein höheres Diebstahllevel, das er aufgrund seines Vorhabens, einen reinen Landwirt zu spielen, nicht erreichen konnte.

Spieler hat viele Stunden in Old School RuneScape verbracht

Wie lange hat er dafür gebraucht? Die Chance, auf diese Weise an den Waschbären zu kommen, lag bei 1 zu 10.339. Der Spieler musste 149 Stunden damit verbringen, Früchte zu pflücken und sie wieder fallen zu lassen.

Durch sein Vorhaben hat er auf die Erfahrungspunkte verzichtet, die es eigentlich für den Diebstahllevel gegeben hätte. Ein User hat ausgerechnet, dass er durch seine Aktion auf Level 88 gestiegen wäre.

In den Kommentaren des reddit-Threads gibt es viele User, die die Leistung des Spielers anerkennen. Sie seien neidisch und beglückwünschen ihn zu seinem Erfolg. Andere wiederum können nicht nachvollziehen, warum ein Spieler das auf sich nehmen würde.

