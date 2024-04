12 MMORPG-Oldies, die WoW den Weg bereitet haben und immer noch online sind

Da aus EverQuest Next bekanntlich nichts wurde, hoffen Fans der Spielwelt Norrath auf EverQuest 3, das sich derzeit bei Daybreak in der Entwicklung befindet und im Jahr 2028 erscheinen soll .

Das erste EverQuest setzte zum Launch auf eine persistente 3D-Welt und lieferte viele Mechaniken, die auch heute noch in Online-Rollenspielen zum Standard gehören. Fünf Jahre lang war kein MMORPG in den USA erfolgreicher, 29 Erweiterungen sind bis heute erschienen – die Letzte im Dezember 2022.

Am 16. März 2024 ist EverQuest stolze 25 Jahre alt geworden . Mehr als 9,32 Millionen Charaktere wurden in dieser Zeit erstellt. Das mag nach vergleichsweise wenig klingen, doch folgte im Jahr 2004 ja bereits der Nachfolger, den ihr ebenfalls bis heute erleben könnt – hier geht’s zur Webseite von EverQuest 2 .

Seit 2014 liegt Ultima Online in den Händen von Broadsword, die den MMORPG-Oldie weiterhin sehr regelmäßig mit Updates versorgen. Die letzte große Erweiterung erschien jedoch bereits 2015. Dafür gab’s mit New Legacy im Jahr 2020 einen neuen Server für den nostalgischen Neustart .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Istaria: Chronicles of the Gifted

So treue Communitys, dass die Server diverser MMORPG-Oldies bis heute online sind. In diesem Special möchten wir an einige dieser noch spielbaren Wegbereiter von WoW erinnern. Dabei konzentrieren wir uns auf Spiele, die mindestens 20 Jahre alt sind und damit vor dem April 2004 ihren Launch gefeiert haben.

Auch wenn das Genre der MMORPGs erst mit dem Launch von World of Warcraft im Jahr 2004 respektive 2005 so richtig durch die Decke gegangen ist, gab’s auch schon vorher Online-Rollenspiele, die zahlreiche Spieler begeistern und treue Communitys aufbauen konnten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to