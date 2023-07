MMORPG bringt versehentlich 14 Jahre alten Exploit zurück, muss sogar offline gehen

In dieser Woche kam es zu einem kuriosen Bug in Old School RuneScape, durch den der Client mit nur einem Wort zum Absturz gebracht werden konnte. Außerdem gab es etliche News zu WoW und eine genaue Vorstellung von Palia, dem Social-MMO.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Der Verstärkungs-Rufer in WoW ist zu stark. Mit einer speziellen Taktik wurde der Schaden eines Todesritters im Raid auf 13 Millionen DPS erhöht. Die Gruppe besiegte so einen Boss in 24 Sekunden statt 2 Minuten.

Die Diskussion der Woche: Ember Sword verkauft noch vor dem Release Grundstücke im Spiel für bis zu 145.000 Euro. Im Gegenzug sollt ihr darüber Steuern und sogar echtes Geld verdienen können. Was haltet ihr von dieser Art der Monetarisierung?

Neue Infos zu GW2-Erweiterung und Ultima Online 2

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

