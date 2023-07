Einer der besten Charaktere in World of Warcraft ist wieder da – und ihr habt sie übersehen

Es scheint recht unwahrscheinlich, dass ausgerechnet in diesem Patch eine Kreatur mit diesem Namen auftaucht, wo auch Xal’atath zu sehen ist. Gleichzeitig droppt Zal’kir eine Waffe, die „Schwarze Klinge von K’Tanth“ heißt – und damit verdächtig nah am Namen von Xal’atath ist, die ja „Schwarze Klinge des Imperiums“ heißt.

Der Feind mit dem Namen „Zal’kir der Auserwählte“ hat den Unteritel „Der Schlund von K’Tanth“. Ein scheinbar zufälliger Name und doch einer, der bisher in der Story von WoW nur ein einziges Mal gefallen ist: Xal’atath erwähnte „Die Schlacht von K’Tanth“, wenn der Priester sie zur Verheerten Küste mitnahm.

Im Verlauf der Erweiterung „Battle for Azeroth“ haben wir Xal’atath wiedergefunden , das Wesen aus dem Dolch befreit und ihr einen eigenen, elfischen Körper gegeben – bevor sie uns an N’Zoth verraten hat und durch ein Leerenportal verschwunden ist. Doch jetzt ist sie wieder da.

Ein kosmisches Monster kehrt in die World of Warcraft zurück: Die Schwarze Klinge des Imperiums, die Knaifu-Waifu der Priester … oder einfach Xal’atath.

