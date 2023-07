WoW: Patch 10.1.5 ist live – Das solltet ihr heute erledigen

Der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 hat endlich einen Ankündigungstrailer und gibt einen ersten Eindruck, was euch in dem Spiel erwartet.

Rufer haben eine neue Spezialisierung erhalten! Sie können jetzt „Verstärker“ werden. Die zählen als Schadensverursacher, selbst wenn ihre tatsächlichen DPS nicht so hoch ausfallen. Dafür geben sie den anderen Spielern in der Gruppe massive Buffs und verbessern sie deutlich.

Zu jeder vollen Stunde startet in Tyrhold (Thaldraszus) ein kleines Event. Ein neuer Zeitriss tut sich auf und ihr müsst verschiedene Aufgaben bewältigen, um Ruf und eine neue Währung zu erhalten. Am Ende jedes Risses wartet ein dicker Boss, für den ihr mehrere Spieler braucht.

Die Vorquest für den Dungeon startet in Valdrakken. Sie ist allerdings nicht notwendig, ihr könnt den Dungeon auch so betreten.

Das neuste Update für World of Warcraft ist live. Der Patch 10.1.5 Risse in der Zeit bringt dabei jede Menge kleine, neue Inhalte, bei denen vor allem Sammel-Fans auf ihre Kosten kommen. Aber auch alle anderen dürften zumindest einige Abende Spaß an den neuen Inhalten haben.

Patch 10.1.5 von World of Warcraft ist gestartet. Wir verraten, was es Neues zu erledigen gibt und wonach ihr die Augen offenhalten solltet.

Insert

You are going to send email to