Alles zu WoW-Patch 10.1.5 – der Mini-Patch mit dem Mega-Dungeon, neuer Rufer-Spezialisierung und Magier-Rework

In wenigen Tagen startet der WoW-Patch 10.1.5: Risse in der Zeit. Es gibt eine Menge neuen Content, den wir euch hier vorstellen.

Mit Dragonflight will Blizzard gar keine Langeweile aufkommen lassen und feuert alle paar Monate neuen Content raus. Als nächstes steht bereits der Patch 10.1.5 „Risse in der Zeit“auf dem Plan. Obwohl es sich bei den X.5er-Patches eigentlich um „kleine“ Updates handelt, stecken darin jede Menge Neuerungen. Besonders der Mega-Dungeon dürfte das Highlight werden und für eine Weile Ablenkung bringen.

Das Wichtigste in Kürze:

Patch 10.1.5 erscheint am 12.07.2023.

Es gibt einen neuen Mega-Dungeon mit 8 Bossen.

Der Mega-Dungeon ist direkt zum Launch verfügbar und nur auf mythischer Schwierigkeit.

Rufer bekommen die neue Spezialisierung „Verstärkung“.

Es gibt Zeitströme als neue Aktivität.

Wann erscheint Patch 10.1.5? Der neuste Patch erscheint am 12. Juli 2023 auf den europäischen und damit auch den deutschen Realms von World of Warcraft. Wie üblich sind die Amerikaner ein wenig früher dran. In den USA erscheint der Patch einige Stunden zuvor, nämlich bereits am 11. Juli.

Die kleinen Drachen müsst ihr bald aufziehen.

Neuer Mega-Dungeon: Dämmerung des Ewigen

Das Herzstück des Patches ist der neue Dungeon „Dämmerung des Ewigen“. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „Mega-Dungeon“ – also ein Dungeon mit deutlich mehr Umfang. Ganzen 8 Bossen müsst ihr die Lebenslichter auspusten und spielt dabei eine spannende Handlung nach.

Denn der ewige Drachenschwarm versucht, endlich die Verwandlung von „Nozdormu“ in den finsteren „Murozond“ herbeizuführen. Zu diesem Zweck haben sie sich mit Iridikron verbunden und versuchen einmal mehr, die Zeitlinien durcheinander zu bringen und das Chaos zu säen, dass zu Murozonds Verwandlung führt. Die Helden können das natürlich nicht zulassen – und so werdet ihr losgeschickt, um an Seite der bronzenen Drachen sicherzustellen, dass der Plan nicht aufgeht.

Blizzard bezeichnet diesen Dungeon selbst als „Raid für 5 Spieler“ und nimmt damit Bezug auf die Schwierigkeit. Die soll nochmal deutlich höher ausfallen als in vorherigen Mega-Dungeons.

Zu Beginn ist der Dungeon lediglich auf mythischer Schwierigkeit verfügbar. Die Schwierigkeit liegt allerdings weit über der anderer mythischer Dungeons und lässt sich wohl eher mit einem soliden „Mythisch+“-Dungeon vergleichen – allerdings ohne Affixe oder das belastende Zeitlimit.

Im nächsten Patch, nämlich 10.1.7, wird der Dungeon dann für Mythisch+ in zwei Bereiche aufgeteilt und auch der heroische Schwierigkeitsgrad wird verfügbar.

Der Dungeon ist übrigens direkt am 12.07 verfügbar. Eine Vorquest gibt es zwar, die ist allerdings nicht notwendig, um den Dungeon zu betreten.

“Morchie” ist die “böse” Variante von Chromie.

Neue Spezialisierung für Rufer: Verstärkung

Zum ersten Mal in der Geschichte von World of Warcraft bekommt eine Klasse eine völlig neue Spezialisierung spendiert. Und nicht nur das, die Verstärkung-Spezialisierung der Rufer verspricht sogar Gameplay und ein Design, das es bisher in World of Warcraft gar nicht gab.

Denn Verstärkung spezialisiert sich darauf, die anderen Verbündeten in der Gruppe zu verbessern. So kann der Verstärkung-Rufer mächtige Buffs verteilen, die richtig dicke Boni auf die Primärwerte geben oder Zauber von Fähigkeiten von Verbündeten duplizieren, während er selbst akzeptablen Schaden austeilt. Im Notfall kann er aber auch dem Heiler oder dem Tank unter die Arme greifen und hier für ein bisschen Entlastung sorgen, wenngleich sein Fokus klar auf der Verbesserung der anderen DPS-Helden im Team ist.

Wer immer davon geträumt hat, dass WoW irgendwann eine „Barden“-Klasse hat, könnte mit dem Verstärkung-Rufer schon einen Vorgeschmack darauf bekommen.

Mehr zur neuen Rufer-Spezialisierung haben wir hier.

Rufer bekommen eine dritte Spezialisierung.

Welpenkrippe: Neue Ruhmfraktion mit niedlichen Drachen-Babys

In Valdrakken gibt es die „Krippe Kleinschuppe“, die aktuell noch kaum einen großen Nutzen erfüllt. In Patch 10.1.5 gibt es hier viele neue Quests, denn die Drachen haben mehr Eier gelegt, als sie pflegen können! Ihr müsst insgesamt 5 kleine Drachen-Welpen aufziehen und erfahrt dabei mehr über die verschiedenen Drachenschwärme, während ihr gleichzeitig Ruhm erlangt (und damit sicher einige neue Belohnungen).

Entwirrung der Zeitströme

Für das Spiel auf Maximalstufe hat Blizzard einige neue Features angekündigt, die mit dem Zeitlinien zu tun haben.

“Zeitrisse” tauchen auf Azeroth auf und sorgen dafür, dass Kreaturen aus anderen Zeitlinien in diese Welt übertreten und zurückgeschlagen werden müssen. Anschließend muss das Loch versiegelt werden, um die Zeitlinien wieder sicherzustellen.

“Grenze des Äons” ist ein wiederholbarer Inhalt, bei dem Spielerinnen und Spieler Fehler reparieren müssen, die durch die Instabilität entstanden sind. Es soll „reichlich Belohnung“ geben – darunter viele Pets, Reittiere oder Spielzeuge.

Hexenmeister für alle (außer Dracthyr)

Blizzard setzt den Plan weiter fort, die meisten Klassen für alle Völker freizuschalten. Als nächstes steht der Hexenmeister auf dem Plan, der für alle noch fehlenden Völker freigeschaltet wird. Auch wenn das zu einigen Diskussionen in der Community geführt hat, hält Blizzard daran offenbar fest. Die neuen Hexenmeister-Völker sind dann:

Nachtelfen

Draenei

Lichtgeschmiedete Draenei

Pandaren

Kul Tiraner

Tauren

Hochberg-Tauren

Mag’har

Zandalaritrolle

Lediglich Dracthyr sind davon – wie immer – ausgenommen. Sie bleiben exklusiv Rufer.

Nachtelf-Hexenmeister. Für viele ein Traum, für andere ein Albtraum.

Magier bekommen ein großes Rework

Magier befinden sich seit einer Weile in einer sonderbaren Position und so richtig glücklich sind alle drei Spezialisierungen nicht. Daher spendiert Blizzard allen drei Spezialisierungen eine Überarbeitung, die gleich mit einer schrecklichen Ankündigung kommt: „Rune der Macht“ verschwindet vollständig und die Stärke wird von Haus aus in andere Zauber eingebaut.

Ansonsten will Blizzard für mehr Talentvielfalt sorgen, erschafft neue End-Talente und will so sicherstellen, dass ihr einen Magier nach euren Wünschen formen könnt und nicht nur „die eine, optimale Variante“ spielen müsst, wie es aktuell noch der Fall ist.

Was steckt noch in Patch 10.1.5?

Abgesehen von diesen großen Anpassungen gibt es aber noch eine ganze Reihe von kleinen Verbesserungen, die wir hier aufgelistet haben:

Hexenmeister bekommen eine neue, optische Anpassung für Wichtel.

Hexenmeister können beim Barbier das Aussehen ihrer Dämonen anpassen.

Der Garnison-Ruhestein und Dalaran-Ruhestein werden Spielzeuge, sparen also Inventarplatz.

Alte Rezepte aus dem ursprünglichen Naxxramas kehren wohl zurück, ähnlich wie es schon bei Zul’Gurub der Fall war.

Ein neues Event erlaubt Drachenreiten-Rennen in der alten Welt.

Die Katalysatoren sind jetzt abwärtskompatibel. Damit könnt ihr das Design alter Tier-Sets, etwa aus Saison 1 von Dragonflight oder Saison 3 von Shadowlands, nachträglich erschaffen.

Chromie-Zeit ist beim Leveln nun bereits ab Stufe 1 möglich.

Freut ihr euch schon auf Patch 10.1.5?