Eine Internet-Angewohnheit der Gen Z ist clever und kann bei der Job-Suche helfen

Der Grund dafür ist, dass alles, was im Internet öffentlich zugänglich ist, auch dem Unternehmen zur Verfügung steht, wo ihr gern arbeiten möchtet. Und was ihr im Internet über euch findet, dürfte auch ein möglicher Arbeitgeber im Internet über euch finden.

Denn viele Firmen haben Egosurfing bereits in den Bewerbungsprozess von möglichen Mitarbeitern integriert. Daher empfehlen die Experten: Wer sich in einem Einstellungsprozess befindet oder aktiv nach einer Stelle sucht, sollte Egosurfing mindestens einmal im Monat einsetzen.

Was ist Egosurfing? Einfach ausgedrückt bedeutet Egosurfing, dass ihr euch selbst im Internet sucht. Ihr gebt euren Namen in Google ein und findet so heraus, welche Dinge von euch im Internet kursieren.

