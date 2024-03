„Meine 19-jährige Nichte kennt Strg+Z nicht“ – Junge Menschen haben Probleme, mit Computern umzugehen

Eine junge Frau bestätigt, was die Künstlerin oder auch die Lehrerin erklären. Sie sagt, dass sie, als sie an der Universität ankam, Computerkurse hatte und dass sie eine Weile brauchte, um sich an die Benutzung eines PCs zu gewöhnen oder auf Tastenkombinationen zurückzugreifen, von denen sie heute weiß, dass sie grundlegend sind. Sie sei “mit einem Mobiltelefon in der Hand geboren” und den Computer nicht gewöhnt.

Ist das ein Einzelfall? Nein, tatsächlich nicht. Die Kollegen von Genbeta berichten, dass eine Lehrerin erzählte, dass viele ihrer Studenten große Schwierigkeiten mit Computern haben würden. Sie unterrichtet im dritten Studienjahr an einer argentinischen Privatuniversität und erklärte: Obwohl jeder einen Laptop benutzt, wissen viele nicht, wie man Ordner erstellt, Dateien verschiebt oder was man beim Herunterladen einer komprimierten Datei tun muss.

Meine 19-jährige Nichte kennt die Tastenkombination Strg + Z nicht. Jedes Mal, wenn sie in AutoCAD durcheinander kam, fing sie wieder von vorne an. Ich habe es ihr gezeigt, und sie konnte es nicht glauben. Gestern erzählte sie mir, dass es im College der letzte Schrei war, als sie es ihren Freunden zeigte. Diese Generation hat nie einen Computer angefasst, nur Telefone.

Das erzählt die Künstlerin: Die argentinische Künstlerin und Karikaturistin María Luque berichtete auf Twitter/X , dass ihre 19-jährige Nichte nicht wisse, wie man ein so einfaches Tastaturkürzel wie Strg+Z benutzt, mit dem man eine Aktion oder mehrere Aktionen in Sekundenschnelle rückgängig machen kann.

