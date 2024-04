Ahnungsloser Nutzer kauft Gaming-PC für 140 Euro – Hält den 10 Jahre alten i7-Prozessor für ein großes Upgrade

Eine falsche Erwartungshaltung beim Kauf von PC-Komponenten kann zu einer teuren Lektion werden, wenn man sich vorab nicht über die wahre Leistung verschiedener Hardware-Generationen informiert. In manchen Fällen liegt die Ursache für fehlende Performance aber nicht bei der Hardware selbst, sondern an demjenigen, der sie nutzt: Spieler baut 1.800 Euro teuren Gaming-PC, hat in Spielen nur magere 6 FPS – Dabei ist die Lösung denkbar einfach

Was kann man gegen einen Fehlkauf tun? Man sollte sich vorab klarmachen, wie viel mehr Leistung man in Zukunft benötigt oder haben möchte.

Das aktuelle System nutzt der junge Spieler für Gaming und Videobearbeitung. Sein Ziel war es durch ein Geräte-Upgrade in Spielen 60–120 FPS in 1080p-Auflösung zu erreichen und die Bearbeitungszeiten bei der Erstellung von Videos aus beispielsweise GTA 5 zu reduzieren.

Der Kauf eines PCs sollte nie überstürzt geschehen. Informiert man sich vorab nicht genau über die Hardwareleistung, droht nach der Inbetriebnahme in Bezug auf die Performance eine böse Überraschung. Einen solchen Anfängerfehler beim Bau und Kauf eines PCs sollte man also möglichst vermeiden.

