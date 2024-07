2 beliebte MMORPGs testen Classic-Server, in WoW geht’s rund, spielt FFXIV auf der gamescom mit Yoshi-P

Es ist wieder Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf viele neue Inhalte für World of Warcraft, die Tests neuer Server für Herr der Ringe Online sowie Ultima Online und vieles mehr.

Was ist sonst noch passiert? Für New World ist am 25. Juli 2024 die Closed-Beta für die neue Konsolen-Version gestartet. Der Test läuft bis zum 31. Juli um 18:00 Uhr und läuft in zwei Phasen ab. Vom ersten Tag an können sich die Teilnehmer mit einem neuen Charakter ins Getümmel stürzen. Ab dem 28. Juli sind aber auch Endgame-Tests geplant.

Zum Start gab’s leider einigen Ärger, weil viele europäische Interessierte ihren Einladungs-Code für die PlayStation 5 nicht aktivieren konnten. Der Grund: Es sind nur 20 der mehr als 45 EU-Länder für den Test zugelassen. Ein Detail, das Amazon Games im Vorfeld nicht ausreichend kommuniziert hatte.

Der Trailer zur neuen Konsolen-Version von New World:

Neue Server für HdRO und Ultima Online

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO.