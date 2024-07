Eines der besten deutschen MMORPGs gibt euch bald klare Ziele vor, nimmt Einsteiger besser an die Hand

Mit dem kommenden Update für Albion Online landet das sogenannte „Albion Journal“ auf den Servern. Hinter dem Feature steckt ein neues Erfolgssystem, das Neulinge an die Hand nehmen und Veteranen frische Anreize für die schwierigsten Herausforderungen geben soll.

Was steckt hinter dem Albion Journal? Das Erfolgssystem wird von den Entwicklern als Kern-Feature und Herzstück vom kommenden Update „Paths to Glory“ bezeichnet. Durch die Implementierung des Journals sollen Einsteiger zu den verschiedenen Inhalte des MMORPGs geführt werden.

Veteranen erhalten wiederum frische Anreize dafür, bisher ignorierte Aktivitäten auszuprobieren oder sich an den schwierigsten Herausforderungen des Online-Abenteuers zu versuchen. Damit rückt Albion Online weiter vom Sandbox-Ansatz weg, um die Zugänglichkeit zu erhöhen und Inhalte lohnenswerter zu gestalten.

Wie funktioniert das Albion Journal?

Man erhält Zugang zum Journal, sobald man das Tutorial abgeschlossen hat. Wer das Tutorial bereits gemeistert hat, kann nach Veröffentlichung des Updates auf die Erfolge zugreifen.

Im Journal finden sich Missionen, die nach verschiedenen Kategorien wie PvE, Sammeln, Wirtschaft oder PvP sortiert sind.

Das Journal zeigt offene und abgeschlossene Missionen an. Über einen Missionstracker ist der aktuelle Fortschritt von Missionen einsehbar.

Die ersten Missionen einer Kategorie bieten eine Einführung in den jeweiligen Gameplay-Bereich. Danach werden die Aufgaben sukzessive kniffliger.

Cool: Auch wenn sich die Missionen erst nach und nach freischalten, zählt alles, was man im Spiel tut, auch schon für bislang nicht verfügbare Missionen.

Über abgeschlossene Missionen verdient man sich Belohnungen wie Silber, Folianten der Einsicht, Dungeonkarten und mehr.

Wer darüber hinaus einen gewissen Prozentsatz an Missionen einer Kategorie meistert, verdient sich zusätzliche Belohnungen wie Avatar, Avatarring, Kleidungsstücke, Prestige-Zauber und Reittier-Skins.

Wenn man alle Missionen einer Kategorie abschließt, winkt die seltene Elite-Version der Kleidungsstücke.

Mit dem Feature führen die Entwickler die neuen Folianten des Lernens ein. Das ist ein nicht handelbarer Gegenstand, den man sich über Journal-Missionen verdienen kann und über den man zusätzliche Lernpunkte erhält.

Mit dem Launch der EU-Server feierte Albion Online neue Spielerrekorde – hier der Trailer:

Paths to Glory steht bereits in den Startlöchern

Was muss ich zu Paths to Glory noch wissen? Das nächste Update von Albion Online erscheint am 22. Juli 2024 und hat neben dem Albion Journal auch die folgenden Features im Gepäck:

Verbesserungen der Gildeninseln (Gilden können mehrere Inseln besitzen, mit unterschiedlichen Biomen)

Änderungen für die Waffen: So kann man Waffen im Kampf doppelt überladen und alle Zauber auf Waffen der Stufe 4 oder besser nutzen.

Anpassungen für die Straßen von Avalon: Erhöhung der Anzahl der Raid-Cluster, standardisierte Mobstufen, Verringerung der Gebiete zum Ressourcensammeln, Erhöhung der PvE-Gebiete und angepasste Verbindungen der Zonen.

Es werden aktivitätsbasierte Spawnraten eingeführt.

Die Kristallwaffen Zwillingsschlächter (Dolche), Grauenssturm-Monarch (Keule) und Erhabener Stab (Heiligenstäbe) feiern ihr Debüt.

Es kommt eine neue Ready-Check-Funktion.

Die neuen Karten für Korrumpierte Dungeons zeigen die Eingänge der Instanzen.

Es kommen drei neue Aktivitäts-Events.

Für die Ranglisten-Anzeige gibt’s verbesserte Filtermöglichkeiten.

Das Schicksalsbrett erhält eine verbesserte Zoom-Funktion für Desktop-Nutzer.

Was zeichnet das MMORPG aus? Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG in einer offenen, mittelalterlichen Fantasiewelt. Das Spiel verfügt über ein klassenloses Kampfsystem sowie ein von den Spielern betriebenes Wirtschaftssystem, in dem fast jeder Gegenstand von Spielern hergestellt wird.

Dank zahlreicher Updates gibt’s mittlerweile zudem ein breites Angebot an Inhalten für Solisten, Fans von kleinen Gruppen und Spielern, die sich am liebsten in große Schlachten stürzen. Schließt euch einer Gilde an, erbaut eine Gildenhalle und erobert ganze Städte, die euch dann Steuern zahlen müssen.

Abschrecken könnten euch indes die altbacken inszenierten Kämpfe sowie die bunte, nicht zeitgemäße Grafik. Wenn ihr ein anderes MMORPG sucht, in dem ihr eure Zeit verbringen könnt: Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2024