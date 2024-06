Eines der größten deutschen MMORPGs auf Steam bekommt bald riesiges Update, soll den Einstieg viel einfacher machen

Dem deutschen MMORPG Albion Online geht es richtig gut. Jetzt hat man weitere Details für das nächste große Update vorgestellt. Das soll vor allem den Einstieg leichter gestalten. Das Update „Paths to Glory“ soll noch im Juli 2024 erscheinen.

Albion Online ist neben Tibia sicher das bekannteste MMORPG aus Deutschland. Das Spiel konnte in der letzten Zeit mehrere Spielerrekorde auf Steam verzeichnen und ist so beliebt wie lange nicht mehr. Erst kürzlich startete Albion Online seine ersten Server in der EU.

Mit Paths to Glory, das im Juli für das MMORPG erscheint, soll sich eine ganze Menge im MMORPG ändern. Viele Dinge sollen vor allem einfacher und zugänglicher werden.

Wann kommt “Paths to Glory”? Die Entwickler haben erklärt, dass das Update nach Ende von Season 23 im Juli 2024 erscheinen soll. Mehr ist bisher noch nicht bekannt.

Paths to Glory soll den Einstieg besser gestalten

Der Schwerpunkt des Updates liegt auf der Strukturierung des sogenannten “Albion Journals.” Das wird eine umfangreiche Verbesserung, die sich vor allem an neue Spieler richten soll. Das “Albion Journal” in Albion Online wird eine Liste von Herausforderungen und den dazugehörigen Belohnungen enthalten, damit ihr wisst, wohin ihr gehen und was ihr tun müsst. Davon berichten etwa die Kollegen von PCGamesn.com.

Dabei soll das Journal vor allem als Leitfaden dienen, wenn man frisch mit dem Spiel gestartet hat. Das dürfte vor allem den Start für viele Einsteiger deutlich vereinfachen. Denn Albion Online leidet wie viele Spiele darunter, dass es für Einsteiger schwieriger wird, je mehr neue Features ins Spiel kommen.

Aber auch abseits von Verbesserungen für Einsteiger gibt es Updates, die sich vor allem die Community gewünscht hatte:

Gilden werden in der Lage sein, mehr als eine Insel zu besitzen. Jede Insel soll ihr eigenes Aussehen haben.

Waffen können bald doppelt aufgeladen werden.

Alle Zaubersprüche werden auch für Waffen der Stufe vier und höher verfügbar sein, was den Spielern weitaus mehr Möglichkeiten bietet, wenn sie sich in den Kampf stürzen.

Die Straßen von Avalon sollen nach dem Update weniger frustrierend sein und es soll mehr Gegner geben, um den Leerlauf im Spiel zu verringern.

Die Spawn-Raten im Spiel werden dynamisch angepasst, je nachdem, wie viel Aktivität auf dem jeweiligen Server herrscht: Je belebter ein Server ist, desto mehr Schätze, Ressourcen und Mobs werden spawnen.

Im offiziellen DevTalk schrieben die Entwickler von Sandbox Interactive, dass sie in den nächsten Tagen noch weitere Details zum Update vorstellen wollen. Ihr könnt daher gespannt sein, was noch gezeigt wird.

Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie sich Albion Online spielt, dann schaut doch in unseren Anspiel-Test. Hier könnt ihr nachlesen, warum das deutsche MMORPG bis heute viele Spieler fasziniert: Albion Online ist das beste Sandbox-MMORPG, das ihr nie gespielt habt