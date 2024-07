Neue Raid-Rüstung von Final Fantasy XIV macht unanständige Hosen des MMORPGs noch unanständiger

Mit dem aktuellen Patch hat das Arkadion in Lösung Neun eröffnet. Spieler aus Final Fantasy XIV können so an einem neuen, spaßigen Inhalt teilnehmen. Als Belohnung winkt neue Ausrüstung – doch ein Kleidungsstück hat mit einem Bug zu kämpfen, den Fans lieben.

Was ist das für ein Bug? Spieler können im Arkadion, das mit Patch 7.01 kam, neue Ausrüstungsgegenstände gewinnen. Eines davon ist eine Jacke, die mit zahlreichen Nieten besetzt ist. Durch die Jacke erhält der Look des Charakters etwas Rockiges.

Doch die Jacke ist mit einem anderen Kleidungsstück nicht kompatibel, das viele Fans aus einem anderen Inhalt kennen. Der Kolosseum-Lendenschurz ist an sich schon knapp designt. Spieler sind nur mit einem Schlüpfer, einem breiten Gürtel und etwas Leder bekleidet, wenn sie den Lendenschurz anziehen.

Doch die Jacke rendert den Lendenschurz nicht vollständig, sodass Spieler in Kombination mit der Jacke nur den Schlüpfer tragen, wie X-User RiverOfNyx präsentiert:

Durch die Jacke fallen die Seitenteile und der breitere Gürtel weg, der zumindest etwas vom besten Stück verdeckt. Doch jetzt können Spieler in Final Fantasy im halbnackten Lederlook durch Tural stapfen.

Mit Dawntrail kam nämlich eine neue Region ins Spiel:

Spieler sind vom Bug begeistert

Wie verhalten sich Fans? In den sozialen Medien hat sich der Bug bereits herumgesprochen. Es gibt viele User, die sich einen Spaß aus dem Bug machen und ihn als Feature ansehen. X-User quachacho schreibt beispielsweise, dass sein Hrothgar dadurch einen ganz anderen Vibe bekommen würde:

Besonders „imposant“ sieht der Bug bei großgewachsenen Roegadyn aus. Durch die breite Hüfte sitzt die Unterhose so eng, dass man befürchten könnte, etwas würde bei zu viel Bewegung hinausplumpsen:

Ein weiterer Tweet zeigt einen Miqo‘te in Limsa Lominsa. In den Kommentaren scherzen einige, dass es passend ist, so einen freizügigen Schlüpfer in dieser Stadt zu tragen. Das Outfit würde zum Ruf der Stadt passen.

Aktuell liegt noch kein Kommentar von Square Enix vor. Doch wir können davon ausgehen, dass das Entwicklerteam Wind von dem Bug bekommen wird und das Problem beheben wird. Erfreut euch also noch so lange an der Unterhose, wie ihr könnt.

Final Fantasy XIV hat mit der Dawntrail-Erweiterung zahlreiche neue Ausrüstungsgegenstände bekommen. Eines dieser Outfits lässt euch zu einem süßen Hörnchen werden. In der falschen Farbkombination sieht es jedoch aus wie euer schlimmster Albtraum: