Eines der beliebtesten MMORPGs der MeinMMO-Community bekommt ersten Raid seit 5 Jahren, macht vieles anders

Im August 2024 erscheint mit Janthir Wilds die neue Erweiterung für Guild Wars 2. Jetzt haben die Entwickler von ArenaNet Details zum Comeback der Schlachtzüge und Konvergenzen verraten.

Welche Informationen gibt’s zum neuen Raid von Guild Wars 2? Die Erweiterung Janthir Wilds bringt am 20. August viele frische Inhalte nach Tyria, darunter auch den ersten neuen Raid seit fünf Jahren. Das müsst ihr wissen:

In einer neuen Herausforderung von Janthir Wilds kämpft ihr euch einen Berg hinauf. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr diesen Inhalt als Konvergenz-Event für 50 Spielende oder als Raid für zehn Spieler angehen möchtet.

Der Trip in die Bergregion soll, anders als die Geschichten vorheriger Raids, fest in die Hauptgeschichte von Janthir Wilds eingebunden sein.

Die Raid-Variante soll eine heroische Erfahrung bieten und sich auf die gefährlichen Widersacher konzentrieren.

Die Konvergenz für 50 Teilnehmer soll eine Story-fokussierte Alternative für alle bieten, die sich nur ungern in Raids begeben. Sie soll strukturell vergleichbaren Konvergenzen aus Secrets of the Obscure ähneln, nur mit einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad.

Der Schlachtzug soll nicht direkt zum Launch der Erweiterung, sondern erst im November zur Verfügung stehen. Etwas später sollen dann noch ein Herausforderungsmodus sowie ein legendärer Modus folgen.

In der Konvergenz-Version des Raids soll das Kriegsklauen-Reittier Unterstützung bieten. Über den Inhalt erspielt ihr euch Essenzen, mit denen sich legendäre Ausrüstung herstellen lässt – darunter auch der legendäre Speer sowie der legendäre Rucksack, die mit den Quartals-Updates für Janthir Wilds folgen sollen.

Der Ankündigungs-Trailer zur neuen Erweiterung Guild Wars 2 – Janthir Wilds:

Sind weitere Raids für Guild Wars 2 geplant? Die Entwickler beantworten diese Frage mit einem „vielleicht“. Inhalte für Schlachtzüge nehmen eine „erhebliche Menge an Entwicklungsressourcen in Anspruch“, werden aber nur von wenigen Tyria-Helden gespielt. Die neue Alternative ist der Versuch, Raid-Inhalte für einen größeren Teil der Community attraktiv zu machen.

Zudem soll es leichter sein, Raid-Inhalte in den jährlichen Release-Plan zu integrieren, wenn diese Teil der Kampagne sind. Es ist der Plan, bestimmte Story-Elemente zu erweitern, damit diese fortan ebenfalls Schlachtzüge unterstützen.

Guild Wars 2 ist eines der besten MMORPGs aller Zeiten

Im Zuge der MeinMMO-Themenwoche für das Genre der MMORPGs hattet ihr im Juni die besten Online-Rollenspiele aller Zeiten für PC und Konsole gewählt. Guild Wars 2 schaffte dabei den Sprung aufs Treppchen, vor der großen Konkurrenz aus The Elder Scrolls Online, SWTOR, Herr der Ringe Online oder Dark Age of Camelot. Nur WoW und Final Fantasy XIV bekamen mehr Stimmen.

Was muss ich zu Janthir Wilds wissen? Die neue Erweiterung für Guild Wars 2 erscheint am 20. August 2024. Die Erweiterung soll in der Standardversion 24,99 Euro kosten und wie der Vorgänger Secrets of the Obscure drei große Inhalts-Updates erhalten, die zwischen August 2024 und Sommer 2025 erscheinen.

Zum Launch von Janthir Wilds könnt ihr euch auf die folgenden Schlüssel-Features freuen:

Neue Zone mit dem Namen Tiefland-Küste (die Heimat der Tiefland-Kodan).

Neue Zone Janthir Syntri (bekannt für gefährliche Felsküsten, mystische Stürme und umherwandernde Titanen).

Mit den Heimstätten soll das „Spieler-freundlichste Housing-System aller MMORPGs“ nach Tyria kommen – über eine Anpassungs- und Dekorations-Oberfläche sollt ihr eure persönliche Behausung erschaffen und individuell dekorieren können.

Ihr könnt wilde Kriegsklauen (bereits bekannt aus dem Spielmodus „Welt gegen Welt“) zähmen und als Mount nutzen, um Janthir zu erkunden – die Kriegsklaue besitzt eine einzigartige Doppelsprung-Fähigkeit.

Mit dem Zweihandspeer kommt ein neuer Waffentyp für den Kampf auf dem Land, dabei verwendet jede Klasse den Speer auf ihre eigene Weise.

Ebenfalls neu ist, dass ihr das Basisspiel sowie die Erweiterungen von Guild Wars 2 erstmals auch über den Epic Games Store beziehen könnt. Mehr Infos zum Addon: Guild Wars 2 Janthir Wilds – Alles Wichtige zu Release, Housing, Kriegsklauen-Mount und Waffentyp Speer