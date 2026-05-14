Spieler aus Guild Wars 2 feiert nach 12 Jahren großen Sieg: „Ich wusste nicht einmal, dass man da gewinnen kann“

Gibt es in eurem Lieblings-MMORPG noch irgendeinen Erfolg, den ihr nur zu gerne schaffen würdet? Ein Spieler aus Guild Wars 2 konnte nach 12 Jahren jetzt so einen persönlichen Sieg erringen. Die Community staunt.

Was ist das für ein Sieg? Der Spieler Ev3nt1ne hat in Guild Wars 2 mit seinem Team ein Match im WvW-Bereich gewonnen und sich so unter anderem den neuen „Salvaged Dredge Backpack“-Skin gesichert. Den auf Reddit hochgeladenen Screenshot flankiert der Text: „Es dauerte 12 Jahre“.

Ev3nt1ne bezieht die 12 Jahre auf das Frühlings- und Herbstturnier aus dem Jahr 2014. Seinerzeit kämpften Server in Ligen gegeneinander, um sich die Top-Platzierungen und damit besondere Belohnungen zu sichern. In den Folgejahren sollte es jedoch keine vergleichbaren Turniere mehr geben, weil Teile der Community den Wettstreit deutlich zu ernst genommen haben:

Spieler und Gilden sammelten sich auf den stärksten Servern, um ihre Chance auf den Sieg zu erhöhen (Server-Stacking)

Ambitionierte Gilden rekrutierten dabei gezielt Spieler aus verschiedenen Zeitzonen, um rund um die Uhr Druck auf die Gegner ausüben oder sich über Nacht einen großen Vorsprung erspielen zu können. Teils saßen Spieler aber auch einfach stundenlang ohne Pause vorm PC, um sich so einen Vorteil zu erspielen.

Die dominierenden Server wurden immer voller, was zu langen Warteschlangen führte. Andere Server litten dagegen unter der spürbaren Spielerflucht.

Überschattet wurde der Wettbewerb zudem durch das toxische Verhalten diverser Spieler.

Das Ergebnis aus all diesen Beobachtungen: ArenaNet verzichtete ab 2015 auf Turniere dieser Art, wodurch sich Siege in den wöchentlichen WvW-Runden für viele Teilnehmer wertlos anfühlen. Es spielte in den vergangenen Jahren schlicht keine Rolle, ob man der Sieger ist oder auf Platz 2 oder 3 steht.

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Siegen ist im WvW endlich wieder wichtig

Was hat sich geändert? Die Entwickler arbeiten seit Februar 2026 daran, ihrem WvW-Bereich eine neue Punktevergabe und damit neue Siegbelohnungen zu verpassen. In diesem Blogpost auf guildwars2.com hatten sie ihre Pläne vorgestellt.

Am 28. April folgte ein Update der Entwickler im offiziellen Forum von Guild Wars 2, laut dem man für den Beta-Test am 1. Mai diverse Änderungen vorgenommen hat – basierend auf dem Feedback der Tester. Betroffen ist vor allem die Art, wie man sich Punkte während einer WvW-Partie verdient und welche Belohnungen es für den Sieger gibt. Die Entwickler erklären:

Wie wir bereits in unserer ursprünglichen Ankündigung der Punkte-Updates erwähnt haben, führen wir für den zweiten Beta-Test Match-Belohnungen ein! Um euch für diese Belohnungen zu qualifizieren, müsst ihr die Platin-Stufe des Gefecht-Belohnungspfads erreichen; beachtet bitte, dass ihr die Platin-Stufe nicht abschließen müsst – es reicht aus, sie zu erreichen, indem ihr die Gold-Stufe abschließt. Am Ende des wöchentlichen Matchups erhaltet ihr Belohnungen basierend auf der Platzierung eures Teams. Für diesen ersten Rollout der Match-Belohnungen halten wir die Dinge einfach, und es wird keinen großen Unterschied zwischen dem ersten, zweiten und dritten Platz geben. Wenn ihr jedoch den ersten Platz belegt, verdient ihr den neuen Skin für den Salvaged Dredge Backpack; und wenn ihr drei davon ergattern könnt, könnt ihr sie zu einer verbesserten Version kombinieren. Zu den zusätzlichen Belohnungen gehören Gold, WvW-Gefecht-Tickets, Fortschritt im Belohnungspfad und weitere kosmetische WvW-Gegenstände.

Ev3nt1ne ist also einer der ersten Gewinner dieser neuen WvW-Erfahrung.

Wie reagiert die Community? Die feiert den Screenshot mit über 1.045 Daumen hoch und vielen Kommentaren.

Tormentor- witzelt unter dem Bild: „Ich wusste nicht einmal, dass man im WvW gewinnen kann.“

graven2002 äußert eine Hoffnung: „Hoffentlich brennt das die Leute nicht so aus wie bei den Turnieren 2014 (Ich bezweifle es, denn diese Belohnungen sind zwar schön, aber nicht unbedingt notwendig und lassen sich leichter wiederholen).“

Distinct_Breakfast97 erinnert sich an damals: „Ich habe immer noch meinen goldenen Dolyak aus der Zeit, als Blackgate die erste Saison gewonnen hat. Das goldene Zeitalter von WvWvW. Ein Amateur-Server aus Nordamerika, der professionelle Import-Gilden von EU-Servern engagiert.“

Habt ihr in Guild Wars 2 jemals mit Ambitionen WvW gespielt? Könnte der PvP-Modus mit den neuen Anpassungen etwas für euch sein? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Eigentlich ist das WvW in Guild Wars 2 gerade nur eine Randnotiz, weil ein neues Update erschienen ist: Ich bin ein notorischer Mount-Sammler und Guild Wars 2 bringt endlich die perfekte Änderung für mich