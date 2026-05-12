Ich bin ein notorischer Mount-Sammler und Guild Wars 2 bringt endlich die perfekte Änderung für mich

Mit dem Update „Der einzige Weg“ bringt Guild Wars 2 wieder einige Neuerungen an den Start. MeinMMO-Redakteur Alex konnte sich die Inhalte vorab für euch ansehen und ist vor allem von einer Änderung begeistert.

Was ist das für ein Update? Am 12. Mai 2026 geht mit „Der einzige Weg“ ein neues Update zur Erweiterung Visions of Eternity in Guild Wars 2 live. Im Gepäck sind allerlei Neuerungen und Inhalte wie:

5 neue Story-Kapitel, in denen es mit der Inquestur heiß zur Sache geht und dem Anführer Vloxx an den Kragen

Eine neue Karte namens „Ewigkeitsgarten“

2 neue Beherrschungsränge „Kampfmanöver“ und „Rest-Spiegelmagie“, die euch das Leben in Castora noch einmal leichter machen

6 neue Erweiterungsrelikte

2 neue legendäre Accessoires, die euch wirklich schicke optische Effekte liefern und die ihr euch jeweils durch PvE-Inhalte oder den WvW-Modus erspielen könnt

Ein neues Meta-Event namens „Fesseln der Uralten“, bei dem euer Teamwork gefragt ist

Zähmbare Otter als Begleiter für Waldläufer

Doch an einer Neuerung bin ich ganz besonders hängengeblieben, denn für mich gehören die Reittiere zu den wohl besten Features des MMORPGs. Und mit dem Update könnte ein Grundstein für etwas gelegt sein, das andere Genre-Vertreter für mich schon längst besser machen.

Hier könnt ihr den Trailer zum Update sehen:

Video starten Guild Wars 2 zeigt Update „Der einzige Weg“ im Trailer Autoplay

Mount-Skins als Drop erstmals in Guild Wars 2

Mit „Der einzige Weg“ wird nämlich auch ein neuer Raptor-Skin namens Flinkschwinge einziehen (ihr seht den Hübschi auch auf dem Titelbild). Den bekommt ihr nicht wie sonst über den Echtgeld-Shop, Sammlungen oder das Gewölbe des Zauberers, sondern erstmals in der Geschichte von Guild Wars 2 als Loot. Ihr könnt ihn ergattern, indem ihr am Finale des neuen Meta-Events „Fesseln der Uralten“ teilnehmt und etwas Glück mitbringt.

Zusätzlich könnt ihr den Skin auch erstmals mit anderen Spielern handeln, sodass ihr ihn auch an Freunde weitergeben oder ihn verkaufen könnt, solltet ihr ihn selbst bereits besitzen. Nur in eine Gildentruhe könnt ihr ihn nicht legen.

Hier seht ihr den Skin in all seiner Pracht – ist klar, dass wir den brauchen, oder?

Damit öffnet Guild Wars 2 eine Tür, die bereits viele andere MMORPGs regelmäßig durchschreiten und die auch einen gewissen Reiz ausmacht, gerade für begeisterte Mount-Sammler und Komplettisten wie mich. Es hat einen gewissen Nervenkitzel, bestimmte Inhalte immer wieder zu bestreiten, in der Hoffnung, den Skin endlich zu bekommen.

Zwar ist es deutlich absehbarer und nachvollziehbarer, wenn man sich verschiedene Skins über die Aufgaben der Sammlungen oder durch das Abschließen von Quests für das Gewölbe erspielt, jedoch gehört für mich das erwartungsvolle Farmen von Loot zu einer guten MMORPG-Erfahrung einfach dazu. Dass die Entwickler diese Möglichkeit nun auch erstmals für Mounts öffnen, lässt mich hoffen, dass das nur der Anfang ist und wir in Zukunft weit mehr Skins gemeinsam jagen und miteinander teilen können.

Wie findet ihr die Neuerung? Jagt ihr Mounts beziehungsweise ihre Skins auch lieber als Loot, anstatt gezielt Aufgaben abzuschließen und Punkte zu sammeln? Oder macht euch die Änderung eher Sorgen? Schreibt es gern in die Kommentare! Für alle, die jetzt überlegen, ob sie vielleicht durch das Update doch nochmal einen Blick in das Spiel werfen, haben wir einen Rundumschlag gemacht und erklären, ob sich das Spiel für euch lohnt: Lohnt sich Guild Wars 2 im Jahr 2026? MeinMMO verrät es euch im Video