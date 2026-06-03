Entwickler von Path of Exile 2 haben es übertrieben, drehen Spielern jetzt den Loot-Hahn ab

Die Entwickler von Path of Exile 2 müssen den Loot im Tempel nerfen, weil der Ort so gut ist, dass er die ganze Wirtschaft gefährdet.

Was wird generft? Noch vor der aktuellen Season Return of the Ancients wurden in der Season zuvor der Vaal-Tempel eingeführt. Dieser Ort lässt Spieler sich selbst einen Tempel voller Fallen und Gefahren aufbauen.

Die Idee ist simple: Je tödlicher der Tempel, desto mehr Loot gibt es. Doch findige Spieler haben schon früh herausgefunden, wie man den Tempel so aufbaut, dass er verdammt viel Loot bringt. So gibt es extrem lohnenswerte Raum-Kombinationen, mit denen man sich in kürzester Zeit enorm wertvolle Ressourcen und Ausrüstungsgegenstände erfarmen kann.

Bereits in der Season zuvor löste der Vaal-Temple Hotfixes der Entwickler aus, die eingreifen mussten, weil der Ort einfach zu gut war. Jetzt greifen die Entwickler wieder ein.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Weniger Loot im Tempel

Was ändert sich? Wie die Entwickler von Path of Exile 2 auf X.com mitteilen, nerfen sie den Tempel erneut. Die Spieler haben wohl wieder extreme Möglichkeiten gefunden, den Tempel so mit Loot vollzupacken, dass sie eingreifen müssen.

In ihrer Nachricht erklären die Entwickler: „Leider müssen wir einige der Optimierungsmöglichkeiten, die der Tempel bietet, ziemlich stark einschränken. Dies wird in den nächsten Stunden im Rahmen eines Hotfixes geschehen.“

Der Tempel an sich bleibt also wohl so, wie man ihn kennt. Die Faktoren, die beeinflussen, wie viel Loot allerdings droppt, werden verändert.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Spieler von Path of Exile 2 begrüßen die Änderungen. So scheinen viele Spieler erleichtert zu sein, dass man diese extremen Wege der Wertschöpfung nun beendet. Auf Reddit liest sich die Erleichterung so:

Local_Food9567: „Ich fürchte, der Tempel wird noch lange ein Albtraum in Sachen Balancing sein. Gut zu sehen, dass sie jedoch Änderungen vornehmen.“

Icy-Article6643: „Wer hätte es gedacht; der Tempel spuckt mal wieder Währung aus…“

dabmin: „LIGA GERETTET“

symp: „Ja, sie wussten, dass es Ärger gibt, wenn sie nicht eingreifen, haha. Gut so, denn das hätte die Liga in wenigen Tagen ruiniert.“

Bcbuddyxx: „Gut, danke. Es ist so nervig zu sehen, wie die Wirtschaft ruiniert wird, besonders da diese Saison ohnehin schon extrem lang werden wird.“

Dass die Wirtschaft besonders diese Season wichtig wird, stimmt. Die Entwickler haben die Fans bereits darauf eingestellt, dass „Return of the Ancients“ die letzte Season vor dem Full-Release sein wird und entsprechend etwas länger dauern könnte.

Mit dem Hotfix wird die Wirtschaft von Path of Exile 2 geschützt. Um den Tempel aber überhaupt erledigen zu können, braucht ihr einen guten Build. Wir haben uns daher mit einer der neuen Erweiterungsklassen beschäftigt und euch etwas Starkes gebaut: In Path of Exile 2 könnt ihr Bosse zähmen – dieser Build macht den fiesesten Gorilla aus Akt 2 zu eurem Bodyguard